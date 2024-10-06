顏米羔、劉威煌讚華服設計新穎　黃洛姸則著新式華服行cat walk

由文化體育及旅遊局和康樂及文化事務署主辦，韻律動力基金有限公司承辦之「千人華服賀國慶 - 華藝雲裳」日前在伊利沙白體育館表演場圓滿完成。入場前身穿華服的觀眾在精心設計的背板前打咭拍照留念，表演場內有歌手顏米羔、劉威煌、黃洛妍及組合 Plan V，支持團體「義務工作發展局」之義工大使胡渭康，和超過一千名來自內地、香港及澳門之年輕人參與這個國慶晚會，互相交流，共同發揚同傳承中華文化，透過傳統和流行文化及時裝表演，以創意方式加深大家對華服的認識。

陳雋鶱、陳璧沁、左啟希和劉卓熙以不同樂器，中西合璧合奏了Hong Kong Hong Kong、「上海灘」和「帝女花」的組曲。(公關提供)

顏米羔在「新聲國樂團」的伴奏下獻唱了一曲「中國夢」。(公關提供)

顏米羔和劉威煌。(公關提供)

全晚「千人華服賀國慶 - 華藝雲裳」活動先由政務司司長陳國基先生, GBS, IDSM, JP、「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下「愛國主義教育工作小組」組長李慧琼女士、文化體育及旅遊局局長楊潤雄先生, GBS, JP、康樂及文化事務署署長劉明光先生, JP 和韻律動力基金有限公司主席彭韻僖女士, BBS, MH, JP 進行開幕儀式，在儀式結束後，來自25間幼稚園150 位小朋友組成的保良局幼兒服務幼獅隊共75隻精靈活力之獅子仔揭開全晚演出序幕；及後有於87年創辦，香港最活躍民間非職業樂團之一的「新聲國樂團」演奏，他們演奏由香港管弦樂團首位駐團作曲家陳永華教授, JP 創作的「八駿」，靈感來源是因為2008年中國舉辦奧運，其中一個項目馬術比賽是在香港舉行，而「新聲國樂團」演奏這首曲目寓意香港有今日之發展如千里馬般精神奕奕，向前奔馳，古時有八駿，今日之香港彷如現代版。接著顏米羔在他們的伴奏下獻唱了一曲《中國夢》，效果氣勢磅礴，現場觀眾紛紛拍掌叫好。而劉威煌則在培正小學學生的武術和鼓擊下合作了歌曲《中國人》，及後他倆表示：「現今華服設計非常新穎，可以穿上出席任何場合，也能順道讓大家更加認識中華文化。」

支持團體「義務工作發展局」之義工大使胡渭康和韻律動力基金有限公司主席彭韻僖女士, BBS, MH, JP 。(公關提供)

由《聲夢傳奇2》的彭家賢、侯雋熙、陳昊廷、江廷慧及李茵彤組成的 Plan V 唱出了《桃花》和《我愛茶餐廳》；來自能歌善舞的四川平武白馬藏族的「吉祥白馬藝術團」給大家送上他們的家鄉歌曲《蜂蜜砸酒喝起來》。四位音樂人包括陳雋鶱、陳璧沁、左啟希和劉卓熙以不同樂器，中西合璧合奏了Hong Kong Hong Kong、《上海灘》和《帝女花》的組曲；著名時裝設計師何國鉦（Dorian Ho），連同兩位新一代設計師蔡毅明（Grace Choi）及林春菊（Janko Lam）則準備了一場別開生面的華服時裝fashion show，而另一位來自《聲夢2》的Janees黃洛姸也一起參與演出，她於一眾模特兒在穿上新式華服走「貓步」時唱出了《活色生香》和《瀟灑走一回》；顏米羔和劉威煌和來自香港童軍總會、香港女童軍總會、民安隊少年團及香港聖約翰救傷隊少青團的 75 位年青人合唱了《龍的傳人》，最後全場嘉賓和所有歌手在台上大合唱《朋友》，為全晚「千人華服賀國慶 - 華藝雲裳」畫上了完美句號。

「聲夢傳奇2」的彭家賢、侯雋熙、陳昊廷、江廷慧及李茵彤組成的 Plan V 唱出了「桃花」和「我愛茶餐廳」。(公關提供)