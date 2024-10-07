十七年命運週期｜廖子妤師妹李玗蓁演衰家姐　被觀眾鬧竟覺得好爽

熱播中的ViuTV原創劇《十七年命運週期》不但有廖子妤、楊樂文（Lokman）、陳健朗、李敏等主演，學生線亦起用不少新演員孭飛，除了有分別飾演李敏與廖子妤年輕版的陳書昕及張可欣外，還有飾演陳書昕「衰家姐」Rosalyn的李玗蓁（Viann），上周劇情更講到表面品學優異的Viann，實質心胸狹窄，更設局捉弄妹妹小青，意外地令妹妹被車撞送院。劇集播出後，不少網民不恥「衰家姐」惡行，在網上鬧爆，面對角色被聲討，李玗蓁直言「愈鬧愈開心」，感覺得到肯定。

李玗蓁與何求飾演討人厭的領袖生長。

現年21歲的李玗蓁，是余香凝、廖子妤的同門師妹，模特兒出身的她，過往曾客串演出劇集《和解在後》及電影《深宵閃避球》等，今次在劇集《十七年命運週期》飾演「衰家姐」Rosalyn嶄露頭角，對於角色被觀眾鬧爆，李玗蓁指：「 接到劇本時，並沒有擔心角色不討好，反而覺得有發揮空間， 是一個挑戰。作為演員，因為飾演唔討好嘅角色而被觀眾討厭，都係一種肯定。其實見到有人鬧個角色，自己感覺有啲爽，哈哈。人生如戲；戲如人生，好開心呢套劇令佢地睇得咁投入，相信觀眾只係討厭角色，唔會討厭我本人。」

李玗蓁與陳書昕飾演兩姊妹，她演衰家姐被觀眾鬧爆。

問到李玗蓁有否就角色問師姐廖子妤及余香凝意見？李玗蓁表示未有機會：「同Fish雖然係同一套劇，但沒有同場，可惜沒有合作機會， 喺片場亦冇見過面。」提到今次拍攝的深刻場面，李玗蓁直言難忘拍攝喊戲：「有場戲係我向爸爸坦白自己設計害阿妹，嗰場戲由忐忑內疚不解同不甘，之後轉變做委屈同埋悔恨，好多唔同層次嘅情緒變化，比較複雜，同時轉變得又好快，現場拍咗幾個唔同嘅版本出嚟，喊到最後唔夠水份，淨係得眼水係眼眶打轉，感覺比較有挑戰性。」

這場戲Rosalyn向父親坦白自己設計害阿妹，有多層情緒變化，令李玗蓁最難忘。

李玗蓁雖然同師姐廖子妤拍同一套劇，卻未能同場。