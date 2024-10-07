40歲「元祖𡃁模」三點式泳衣超完美　網民激動跪求正面照

鄧洢玲（阿旦）以模特兒身分出道，後來加入Now觀星台做主持而走紅，亦曾參演《赤沙印記@四葉草.2》，擔任ViuTV《G-1格鬥會》、《晚吹: 總有一件喺左近》等節目主持。入行多年，阿旦的身材一直都是網民焦點，雖然阿旦今年已經踏入40歲，但她的身材依然fit到漏，比不少後生女有過之而無不及。

阿旦身材真係好好。（IG@cutiegg）

阿旦身材真係好好。（IG@cutiegg）

今日（7/10）她在Instagram「派福利」，穿上三點式比堅尼泳衣大騷性感身材，不過兩張照片均只睇到側面和背面，網民都紛紛留言說：「求正面」、「做人真係要正面啲」。

阿旦「捉緊夏天的尾巴」騷性感比堅尼泳衣。（IG@cutiegg）

阿旦「捉緊夏天的尾巴」騷性感比堅尼泳衣。（IG@cutiegg）

阿旦近年更與朋友合資大搞按摩店升呢做老闆娘（IG／＠cutiegg）

阿旦2011年就出過寫真集，是為初代𡃁模之一（IG／＠cutiegg）

阿旦近年更與朋友合資大搞按摩店升呢做老闆娘（IG／＠cutiegg）

阿旦17歲開始做雜誌模特兒（IG／＠cutiegg）

鄧洢玲着中空瑜伽Top顯機心。（IG／＠cutiegg）

阿旦原本打算開分店。（IG圖片／cutiegg）

阿旦拍攝過不少廣告。（IG／＠cutiegg）

阿旦之前擔任《晚吹 - 啪啪聲，太好聽》節目主持成功令知名度大增（IG／＠cutiegg）

阿旦17歲開始做雜誌模特兒（IG／＠cutiegg）

阿旦17歲開始做雜誌模特兒（IG／＠cutiegg）

阿旦不時派福利。（IG＠cutiegg）