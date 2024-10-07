東張西望｜阿叔跑步愛露股仲鍾意全裸曬太陽　遇節目組提問即暴走

昨日（6日）一集的《東張西望》講到李鄭屋邨附近有一個叔叔赤裸上身在球場跑步，赤裸上身並不是問題，問題是他愈跑褲子就邊縮短，最後更露出大半個「八月十五」出來讓人「欣賞」。叔叔除了讓人欣賞他的臀部外，更有一個喜好，就是「回歸大自然」—「晒鳥」。

李鄭屋邨附近有一個叔叔赤裸上身在球場跑步，赤裸上身並不是問題，問題是他愈跑褲子就邊縮短，最後更露出大半個「八月十五」出來讓人「欣賞」。(節目截圖)

叔叔除了讓人欣賞他的臀部外，更有一個喜好，就是「回歸大自然」—「晒鳥」。(節目截圖)

《東張西望》收到報料人文先生指他與太太一星期有3至4天會在該運動場做運動都會遇到這位叔叔，文先生表示當時叔叔都有把褲腳拉高：「最近呢幾個禮拜呢，我哋見到佢真係好誇張啊，幾乎比三角褲仲要低，腰都跌埋落嚟啦，褲腳就捲上去啦，我哋見到就好唔舒服囉。」

《東張西望》收到報料人文先生指他與太太一星期有3-4天會在該運動場做運動都會遇到這位叔叔。(節目截圖)

文先生表示當時叔叔都有把褲腳拉高。(節目截圖)

文先生表示當時叔叔都有把褲腳拉高。(節目截圖)

節目組追蹤叔叔數天，見叔叔差不多每天都會在11時左右出現於球場，然後脫去上衣做運動，做完一陣熱身就開始跑步。但跑了一後段時間後，叔叔的褲腳就愈來愈高，褲頭就愈拉愈下，最後更露出他的臀部任人欣賞。

節目組追蹤叔叔數天，見叔叔差不多每天都會在11時左右出現於球場，然後脫去上衣做運動，做完一陣熱身就開始跑步。(節目截圖)

叔叔的褲腳就愈來愈高，褲頭就愈拉愈下，最後更露出他的臀部任人欣賞。(節目截圖)

叔叔的褲腳就愈來愈高，褲頭就愈拉愈下，最後更露出他的臀部任人欣賞。(節目截圖)

做完運動後，叔叔穿回上衣就會走到對面馬路的公園繼續做運動，叔叔繼續脫去上衣，拉高褲子「做掌上壓」。做完運動之後，叔叔坐在長椅上，當大家以為他最大限度只是「晒八月十五」，但原來他做出更驚人的行為。就是「回歸大自然」，把身上僅餘的褲子都脫了下，直接一絲不掛的裸曬。

叔叔穿回上衣就會走到對面馬路的公園繼續做運動。(節目截圖)

叔叔繼續脫去上衣，拉高褲子「做掌上壓」。(節目截圖)

當大家以為他最大限度只是「晒八月十五」，但原來他做出更驚人的行為。就是「回歸大自然」。(節目截圖)

節目組派員上前問叔叔裸露的原因，而叔叔見有人路過，亦立即遮擋重要部位，節目組問：「阿叔你做咩剝晒衫褲嘅？你做咩唔著衫嘅？頭先啱啱喺個公園諗住坐下，點解你唔著衫嘅？呢個公園好多人行㗎喎，咁多人人來人往。」叔叔細聲表示：「有人嚟我著返！」節目組繼續問：「你係唔係專登落嚟曬太陽㗎？阿叔，你係咪住附近㗎？你咁樣裸曬犯法㗎喎！」叔叔繼續細細聲說：「明嘅明嘅。」節目組繼續：「你有人嚟先著褲都遲咗啦吓嘛？」節目組離開後，叔叔開始變得畏首畏尾，更立即穿回褲子。

節目組派員上前問叔叔裸露的原因，而叔叔見有人路過，亦立即遮擋重要部位。(節目截圖)

節目組離開後，叔叔開始變得畏首畏尾，更立即穿回褲子。(節目截圖)

節目組離開後，叔叔開始變得畏首畏尾，更立即穿回褲子。(節目截圖)

《東張西望》主持魏柏豪上前訪問叔叔，表明身份後就問叔叔是否經常去那公園曬太陽，叔叔見狀立即收拾東西離開。叔叔未有穿回衣服，而是把上衣套在頭上遮掩自己的樣子，叔叔對於魏柏豪的提問全部都一概不作回應。叔叔收拾好自己的東西後就離開，節目組跟隨上前，叔叔亦馬上「開跑」，與節目組展開一場追逐戰，最後叔叔繼續不回應及落荒而逃。

《東張西望》主持魏柏豪上前訪問叔叔，表明身份後就問叔叔是否經常去那公園曬太陽，叔叔見狀立即收拾東西離開。(節目截圖)

叔叔對於魏柏豪的提問全部都一概不作回應。(節目截圖)

叔叔收拾好自己的東西後就離開，節目組跟隨上前，叔叔亦馬上「開跑」，與節目組展開一場追逐戰，最後叔叔繼續不回應及落荒而逃。(節目截圖)

叔叔收拾好自己的東西後就離開，節目組跟隨上前，叔叔亦馬上「開跑」，與節目組展開一場追逐戰，最後叔叔繼續不回應及落荒而逃。(節目截圖)

叔叔收拾好自己的東西後就離開，節目組跟隨上前，叔叔亦馬上「開跑」，與節目組展開一場追逐戰，最後叔叔繼續不回應及落荒而逃。(節目截圖)