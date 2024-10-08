梅媽轟梅啟明趁梅艷芳生忌搞事叫佢慳啲　拒出錢搞婚宴：唔想見佢

已故天后梅艷芳的72歲胞兄梅啟明近日驚爆婚訊，宣布與泰籍女友May May再婚，預告周四（10日）於中環大會堂舉辦記者招待會，公布擺酒及婚宴詳情。梅啟明指梅覃美金（梅媽）被姪仔梅柏麟「軟禁」，處境危險，呼籲二人聯絡自己，並見證及拍板籌備自己的婚事。他指梅媽幾年前送過價值十幾萬的手鈪予May May，代表認可二人婚事，還很想飲新抱茶；不過梅啟明的第二任太太Joey，卻表示自己與梅啟明根本未離婚，若她再娶老婆，即是重婚。

梅啟明近日宣布，將與泰籍女友May May結婚，但就被第二任太太Joey踢爆他根本未離婚。（VCG）

而娛樂記者兼網台主持潘小文一向是梅媽發言人，多次代梅媽發聲，她昨日（7日）晚間開直播時都有評論今次事件，並代梅媽報平安。她透露梅媽沒有被禁錮，且得到非常適切照顧，是刻意避開梅啟明。潘小文說：「Auntie唔知道佢結婚呢單嘢，事實上佢都唔想再見到呢個人，成件事我哋好可以肯定一樣嘢，呢條粉腸係趁梅姐10月10號生忌要搞事，Auntie知道咗好唔開心，好唔高興！佢話叫Auntie出嚟主持大局，佢想吓得㗎喇，Auntie冇乜嘢都唔想再見到呢個人，佢問Auntie攞首飾呢樣嘢，Auntie都講，基本上過去嘅時間，有金飾、有金器都已經攞晒畀佢打官司，邊度有錢有呢啲金飾？梅生你可以慳啲，你老母唔會理你。」

娛樂記者潘小文多次代梅媽發言，她說梅媽處境平安，只是不再想理這個兒子。（YouTube@D100 Radio）

梅媽半年前慶祝完100歲生日，精神奕奕。（微博圖片）

潘小文稱梅媽已認定梅啟明趁梅艷芳生忌搞事，嚴厲警告他別再搞事，而講到梅啟明表示與母親失聯，潘小文反問：「佢話唔知Auntie搬咗去邊，點解會唔知？因為你過去咁多年，為咗問Auntie攞錢，你記住之前做過嘅嘢，點樣搵錘仔揼爛屋企所有鎖，Auntie今時今日都歷歷在目。Auntie搬咗之後你日日走去人哋屋苑大吵大鬧，人哋屋苑都唔能夠有落腳地方，梗係搬屋，你話Auntie俾人軟禁，你老母冇俾人軟禁，佢生活得好好！麻煩你唔好再攞Auntie製造新聞，呢個係好嚴厲嘅忠告。」

潘小文表示，梅媽不想再理梅啟明，更問：「為咗問Auntie攞錢，你記住之前做過嘅嘢，點樣搵錘仔揼爛屋企所有鎖，Auntie今時今日都歷歷在目。」（VCG）

她說，若梅啟明堅持開記招就「自己搞飽佢」，梅媽不會出現，亦不會出錢畀酒席，叫他慳啲。潘小文又問：「70歲人結咗三次婚，你知唔知醜？」她強調梅媽冇錢幫梅啟明找數，擺酒是他本人的事，叫他用自己錢慢慢摵。講到梅媽是否已對梅啟明死心，潘小文說：「死心，亦都唔想個仔再騷擾佢生活。」