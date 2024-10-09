七夜雪劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《七夜雪》陸劇改編自同名小説。有滄月作為編劇，任海濤、梁勝權、李偉基為執導，由李沁、曾舜晞領銜主演的一套以古裝為題材的電視劇。演技大受好評的《慶餘年》李沁劇中一身清泊淡雅的形象，搭擋新《倚天屠龍記》飾演張無忌而聲名大噪的曾舜晞，演繹唯美淒楚的武俠愛情故事，令人期待！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

七夜雪官微@Weibo

《七夜雪》｜劇情大綱

長安杏林世家薛家之女薛紫夜(李沁 飾)，家族遭受滿門抄斬後，在流放途中得到摩家族的明介和雪懷的救贖。三人結交為知心好友，共同渡過了一段無思無愁的快樂時光。然而，摩家村卻遭到神秘勢力的屠殺，雪懷為了保護薛紫夜不幸葬身冰河。而薛紫夜被藥師谷的谷主所救，並收為弟子，成為傳人，而雪懷的身影則成為她心中無法釋懷的執念。

四年後，薛紫夜已成為藥師谷的谷主，這時她遇上專程為友人兒子求藥的鼎劍閣第一劍客霍展白(曾舜晞 飾)。薛紫夜雖然身患寒症，但面對無藥可醫的病人，仍不顧自身安危，努力尋找療法。為了不負霍展白所托，不惜開出一張包含五味絕世藥材的假藥方，霍展白隨後花了八年時間拼命尋找這些五味藥材。

八年之間，霍展白每次重傷都由薛紫夜救助，兩人的感情在不知不覺中逐漸升溫，薛紫夜也漸漸放下對雪懷的執念，與霍展白之間心存愛意但沒有說出口。當霍展白在奪取最後一味藥材時，遭遇魔教第一殺手瞳，兩人皆受重傷，他再次被薛紫夜救助。此時，薛紫夜驚訝地發現，原來這名殺手瞳竟是她昔日的好友明介！霍展白因友人之子的病情要返回中原，而薛紫夜為了拯救明介，答應魔教護法妙風出谷醫治教王，孤身前往昆侖。霍展白在長途跋涉後終於清楚自己的心意，但在茫茫雪原中，他與薛紫夜卻只能擦身而過。由於各自肩負的責任，兩人難以言表的愛意最終化為無法相守的遺憾，天人永隔，生死兩不見。

《七夜雪》播出時間｜最新追劇日曆

《七夜雪》一共有32集，由愛奇藝播放，10月9日起，首播4集，會員每日19:00更新2集。10月17日起，每週六至週三19:00各更新2集。

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《七夜雪》｜演員人物關係圖

《七夜雪》｜演員

李沁 飾 薛紫夜

長安杏林世家薛家的女兒，後來是藥師谷的谷主，不停救助霍展白。

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曾舜晞 飾 霍展白

鼎劍閣第一劍客，特意為友人之子求藥，深愛薛紫夜。