劉亦菲看NBA球賽大顯親民　簡約打扮逾30萬富貴逼人

「神仙姐姐」劉亦菲最近減肥成功，顏值重回巔峰，近日在阿布扎比觀看NBA籃球賽時就被網民捕捉，其生圖狀態非常之好，看似簡約的衣着打扮，其實總值超過30萬人民幣，相當富貴逼人。

劉亦菲5月份出席活動被指發福。（微博圖片）

從網民捕捉劉亦菲的畫面所見，身穿印花短袖上衣搭配牛仔褲，腳踏名牌運動鞋的她，狀態非常之好，獲大會優待坐在前排位置觀看球賽，在零修圖的鏡頭下，其樣貌依舊精緻，v臉明顯，而且身材纖瘦，腰線明顯，比起在今年5月時被指發福的模樣大相逕庭。

劉亦菲生圖相當漂亮。（影片截圖）

而劉亦菲這一身看似簡約的打扮，其實全身總值逾30萬人民幣。據網民指出其佩戴的鑲鑽白金耳環價值50000人民幣、名牌太陽眼鏡價值為10000人民幣、印花上衣價值為1139人民幣、牛仔褲價值為6000人民幣、名牌運動鞋價值為10100人民幣、名牌手袋價值約240000人民幣，相當富貴。

劉亦菲這一身裝扮相當富貴。（微博圖片）

雖然劉亦菲作為大明星，但她仍然顯得親民，不時揮手同民眾打招呼，相當親切。而她接受內地媒體訪問時，提到現場觀看NBA籃球賽有何感受，她就表示看到運動員拼搏的精神，覺得很酷，而且又表示見到賽爾維亞籃球員尼古拉·約基奇很開心，覺得對方很可愛。