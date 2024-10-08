林嘉欣自爆14歲愛女冇手機　被問如何得知對方行蹤：憑個信字

影后林嘉欣向來身體力行支持慈善，今日（8日）她以大使身份出席慈善團體頒獎典體，並向現場參加者分享蒙古救盲之旅，她接受《香港01》訪問表示：「其中有一個家庭嘅探訪有一個小朋友當佢兩歲前，發現佢隻眼不斷流膿，不斷流眼水，就有白色嘅嘢冚住，發覺原來佢有先天性嘅問題，佢而家去到14歲都仲未醫好，但佢個爸爸就係面對唔到個仔隻眼有問題，所以就離開咗個家庭，個細路仔就話如果我隻眼冇問題爸爸係咪就唔會離開我哋？」她繼續指見證這個家庭有許多的不捨，並續說：「因為眼嘅問題衍生咗咁多個事情，所以就好心噏。」

林嘉欣今日（8日）以大使身份出席慈善團體頒獎典體。（張祖銘攝）

林嘉欣向現場參加者分享蒙古救盲之旅。（張祖銘攝）

自爆14歲愛女冇手機

講到對於兩名女兒眼睛保養方面的問題，她說：「學校都有（檢查），呢樣嘢屬於政府都會檢查，但小朋友學習都離唔開網上嘅學習或者功課，所以我有限時間佢哋做功課，我好慶幸11歲（Sofie）同埋14歲嘅女兒（Kayla）都冇要求要用手機，所以佢哋而家係冇手機用，佢哋自己都唔鍾意用，我覺得手機係一件好致命嘅事情。」被問到女兒沒有使用手機，是否會帶來生活上的不方便，她表示：「冇嘅，因為佢哋平時嘅行程我都知道，譬如佢哋啲行程點對點，或者課外活動，大女有陣時唔想我接佢想同同學一齊搭巴士返嚟，佢就用同學嘅手機同我講，咁我就知㗎！所以都係憑個信字，知道可以搵到邊個聯絡到佢咁就得，但其實佢自己都唔需要，我個大女話如果有手機就感覺佢個人（靈魂）就會唔喺度，我覺得佢意識到呢樣嘢都係一件好事。」

林嘉欣指兩個寶貝女唔鍾意用手機。（張祖銘攝）