ViuTV節目巡禮｜《造星VI》《膠戰》強勢回歸 MIRROR團綜玩煮飯仔

ViuTV今日（8日）舉行2025節目巡禮，劇集方面，包括姜濤、邱士縉，葛綽瑤主演嘅《無用的謊言》；黃浩然、周嘉怡主演嘅《翻盤下半場》；石修、劉江、米雪、張雷主演嘅《老是常出現》；呂爵安、謝君豪身兼主演及鹽製嘅《光明大押》；邱彥筒、許軼主演嘅《哪一天我們會紅》；王智德、麥沛東、楊雅文主演嘅《社畜再培訓先導計劃》；另外，亦會有由杜琪峯、游乃海、朱淑儀監製嘅《三命》，故事橫誇60件，關於一個擁有三條截然不同人生道路嘅故事。

綜藝方面，MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L同ROVER都會有團綜，包括《MIRROR Chef》、《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》；而《膠戰 S4》亦會有全新一季與大家見面。

真人騷方面，ViuTV最具代表性嘅《全民造星VI》強勢回歸；由謝君豪、陳湛文擔任導師的《選角》，將有46位參賽者將用演技較量爭取晉級。

旅遊節目，有蒙嘉慧、吳保錡、陳海寧將會齊齊主持《呢度住吓 嗰度住吓》，分享喺福岡居住嘅體驗。另外，亦會有《跟住大佬去旅行》、尹光有份參與嘅《堅返鄉下》、Marco主持嘅《One Day約會實況2》、《搵食搵過界》、193遠赴英格蘭拍攝嘅《撞鬼自駕遊2》等旅遊節目。

(梁碧玲攝影)

(梁碧玲攝影)

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旅遊節目，有蒙嘉慧、吳保錡、陳海寧將會齊齊主持《呢度住吓 嗰度住吓》，分享喺福岡居住嘅體驗。另外，亦會有《跟住大佬去旅行》、尹光有份參與嘅《堅返鄉下》、Marco主持嘅《One Day約會實況2》、《搵食搵過界》、193遠赴英格蘭拍攝嘅《撞鬼自駕遊2》等旅遊節目。