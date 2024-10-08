東張西望｜34歲外景男主持追訪裸曬叔叔　鬥長氣跟住跑獲網民大讚

TVB節目《東張西望》昨日（7日）播出一集講到李鄭屋邨球場有位叔叔赤裸上身跑步，除了赤裸上身外，叔叔的褲子還會愈跑愈短，最後露出大半個「八月十五」出來讓人「欣賞」。叔叔跑完步後更會到對面的公園享受「日光浴」，全身一絲不掛地裸曬。

叔叔的褲腳就愈來愈高，褲頭就愈拉愈下，最後更露出他的臀部任人欣賞。(節目截圖)

叔叔穿回上衣就會走到對面馬路的公園繼續做運動。(節目截圖)

節目組派員先對叔叔進行了解，問叔叔為何要裸體，之後就到主持魏柏豪上前追問叔叔裸體原因。叔叔見到魏柏豪出現立即收拾東西便離開，魏柏豪亦馬上追上去繼續追問叔叔，叔叔亦在公園門前跑來跑去逃避鏡頭。

《東張西望》主持魏柏豪上前訪問叔叔，表明身份後就問叔叔是否經常去那公園曬太陽，叔叔見狀立即收拾東西離開。(節目截圖)

叔叔見到魏柏豪出現立即收拾東西便離開。(節目截圖)

魏柏豪亦馬上追上去繼續追問叔叔，叔叔亦在公園門前跑來跑去逃避鏡頭。(節目截圖)

魏柏豪亦馬上追上去繼續追問叔叔，叔叔亦在公園門前跑來跑去逃避鏡頭。(節目截圖)

除咗魏柏豪，仲有兩位攝影師。(節目截圖)

真係少啲體力都唔得。(節目截圖)

有網民好佩服魏柏豪一直跟住叔叔跑。(節目截圖)

真係少啲體力都唔得。(節目截圖)

叔叔一直跑，冇理過魏柏豪。(節目截圖)

節目播出後雖然有不少批評的聲音，但很多網民都表示很佩服魏柏豪及兩位攝影師，因為叔叔一直跑，他們亦跟著跑，少點體力都做不了這個任務。有網民指：「佢哋來回跑咗好耐 雙方都好有毅力」、「主持叫什麼名字？好厲害！老啲都做不到叫得人咁親切，叔叔叔叔！都不好意思鬧你」、「主持人也很厲害，邊跑邊喊：叔叔，叔叔……竟然不喘氣」、「攝影師也很厲害，就跟在旁邊跑抗個設備」。

節目播出後雖然有不少批評的聲音，但很多網民都表示很佩服魏柏豪及兩位攝影師。(小紅書圖片)

節目播出後雖然有不少批評的聲音，但很多網民都表示很佩服魏柏豪及兩位攝影師。(小紅書圖片)

而不少網民因為昨日一集《東張西望》而留意到魏柏豪，現年34歲的魏柏豪於2020年參加無綫電視舉辦的《衝上雲霄大選》節目而入行，而他入行之前曾經做過7年機艙服務員。魏柏豪入行後一直於《東張西望》當外景主持，曾訪問過不少棘手事件，早前他亦曾訪問成一時熱話的何氏夫婦，亦被網民翻出。

現年34歲的魏柏豪於2020年參加無綫電視舉辦的《衝上雲霄大選》節目而入行。(ig@pacongai)

魏柏豪入行之前曾經做過7年機艙服務員。(ig@pacongai)