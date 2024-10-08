菜菜緒將扮廢柴白領　藤原龍也、廣瀨愛麗絲孭飛超自然劇《全決》

全新一季秋季日劇即將上線！「黃Viu煲劇平台」亦為廣大日劇迷搜羅了大量新番日劇，劇種包羅萬有：由藤原龍也主理的解謎劇目《全領域異常解決室》、菜菜緒擔正的職場喜劇《無能之鷹》和青春穿越劇《被未來的我突襲了!?》，觀眾可以緊貼最新進度，無料體驗最新東瀛劇潮。

《被未來的我突襲了!_》將於10月7日首播。

由綱啓永和「乃木坂46」成員久保史緒里主演的深夜短劇《被未來的我突襲了!?》講述市政府職員五十嵐頼人（綱啓永飾）為人謹慎、一生規避風險，正當他在人生中最不能失敗的一天向女友筒井凜（久保史緒里飾）求婚之際，竟被神秘大叔怒潑紅酒！面前這位陌生大叔不但自稱是30年後的頼人，更大膽指出：「如果不取消求婚，你將會過著充滿失敗的人生！」頼人將如何解決眼前鬧劇？

久保史緒里貴為「乃木坂46」人氣成員。

去年久保史緒里主演大河劇《怎樣辦家康》後人氣急升，更被粉絲評為「乃木坂46」的演技擔當！談到首度主演深夜劇，她自言期待又興奮：「這個故事連結著現在和30年後，我會盡全力讓這部作品成為可能，希望人們能夠期待一秒鐘後的未來。」

久保史緒里是團中演技擔當。

由藤原龍也和廣瀨愛麗絲主演的全新秋季日劇《全領域異常解決室》講述世界上最古老的調查機構「全領域異常解決室」（簡稱「全決」）致力解決無法用科學解釋的超自然異常案件，某天警察雨野小夢（廣瀨愛麗絲飾）被調任至「全決」，協助代理室長興玉雅（藤原龍也飾）一同解決一宗宗不思議事件！

《全領域異常解決室》將於10月9日首播。

藤原龍也和廣瀨愛麗絲都是日劇熟面孔，但是今次卻是兩人首度搭檔，廣瀨坦言希望與拍檔成為好兄弟：「我想和藤原成為好兄弟，和他一起工作讓我感到安心。」她又透露本身非常熱衷超自然現象和神秘學，所以收到劇本後相當興奮，也忍不住一直閱讀；提到她將會在劇中獻舞，她笑言是人生中的巨大挑戰：「這是我煩惱的事，因為我根本不會跳舞，但是我會打醒精神努力練習的。」觀眾不妨在《全領域異常解決室》見證廣瀨的舞技！

藤原龍也和廣瀨愛麗絲首度合作。

改編同名人氣漫畫，由菜菜緒、鹽野瑛久和井浦新主演的爆笑職場日劇《無能之鷹》講述鷹野爪子（菜菜緒飾）是一個外表聰明知性、內裡徹底無能的白領，儘管她在面試時憑自身的「能幹光環」一舉入職，但是她連電腦開機和複印文件都不會！鷹野的同期鶸田道人（鹽野瑛久飾）則完全相反，看似無能的他實則十分能幹，這樣的他被迫成為鷹野的搭檔，由此開啟了極其不幸的職場生活⋯⋯

《無能之鷹》將於10月11日開播。

《無能之鷹》辦公室將會帶來一連串爆笑故事！

首次主演朝日連續劇的菜菜緒透露，《無能之鷹》是一部能讓觀眾放鬆心情的爽劇：「我們目前正在努力拍攝，我認為這是今年秋季日劇中最能讓人發笑的劇集！首先原作是一部前所未有的職場喜劇，女主角鷹野由始至終都是這麼無能，風格十分新穎，我也很榮幸能夠主演在這樣嶄新的職場喜劇。」以上三部新番日劇將陸續在「黃Viu」上架。

大美人菜菜緒扮演廢柴白領。