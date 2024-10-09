泰民@SHINee首個香港個唱獲粉絲送驚喜　感激大家20年不吝嗇的愛

韓國男團SHINee成員泰民日前在香港亞洲國際博覽館完成《2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN HONG KONG》，首次以SOLO歌手身份在香港舉行個人演唱會的泰民，表示非常興奮，現場表演多首經典舞曲，及展現具個人風格的表演，看得現場的TAEMate（粉絲暱稱）熱血沸騰，尖叫聲不斷。

韓國男團SHINee成員泰民日前在香港亞洲國際博覽館完成《2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN HONG KONG》。（大會提供）

韓國男團SHINee成員泰民日前在香港亞洲國際博覽館完成《2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN HONG KONG》。（大會提供）

一身黑色亮片西裝打扮的泰民，甫一出場便連唱了《Deja Vu》、《Guilty》、《Advice》等三首歌曲，以神秘又魅惑的招牌舞台作為開場！為了此次的表演，泰民不止把多首歌曲重新Remix，帶來了全新感覺的表演，更聯同12位舞者為粉絲們呈現更完整與震撼的舞台。

提到此次演唱會的主題，泰民表示希望可以作出一些突破，他表示：「演唱會主題是虛幻嘅凝視，希望大家從唔同嘅方向、唔同嘅角度，無論睇到點樣嘅形態，都係我泰民！所以我揀咗與呢次演唱會主題非常夾嘅《Deja Vu》作為開場，大家喜歡嗎？希望大家可以Enjoy呢晚嘅演出！」。這次歌曲的編排盡顯泰民不同的面貌，不止是拿手的舞曲，甚至是比較少唱的Rap，都一一呈現給觀眾，他更將想與粉絲說的話融入一系列的抒情曲中，突顯泰民少見的感性一面，豐富的表演盡顯了泰民的可能性！

泰民在個唱上施展渾身解數。（大會提供）

泰民在個唱上施展渾身解數。（大會提供）

作為男團SHINee中備受疼愛的忙內，相信大家對泰民的印象還是逃不開「可愛」，不論是聊天環節時的小動作，還是看著台下粉絲們的溫暖笑容，都讓TAEMate忍不住大喊：「超可愛！」但是已完成兵役、並踏入31歲的泰民顯然有另外的想法，他開玩笑說：「我唔可愛，可愛嘅係你們，我係帥氣！你哋點解會覺得我可愛㗎？」泰民隨即以行動力展現自己帥氣的一面，與台下粉絲們可愛的互動。而當日還有不少男粉絲到場支持，讓泰民感到非常驚喜！

泰民感激粉絲20年來不吝嗇的愛。（大會提供）

泰民感激粉絲20年來不吝嗇的愛。（大會提供）

除了在舞台表演上花了不少心思外，泰民為了與現場的粉絲互動，準備了中文、英文、韓文三國語言，常常冷不防的來一句廣東話，讓粉絲們既驚喜又窩心！泰民對香港的粉絲們也相當的好奇，他說：「我好好奇大家會想喺呢場演唱會中睇到點樣嘅表演？相信大部分嘅粉絲都係透過SHINee認識我，但喺點樣嘅時間點認識㗎呢？」隨後便跳了SHINee歌曲的舞步希望從粉絲的反應中得到答案。泰民又表示，他在出發前非常好奇香港天氣，得知到香港現在還是很和暖，不過他也不忘提醒粉絲：「之後天氣可能會突然轉冷，大家要注意保暖，小心感冒！」

泰民展示帥氣一面。（大會提供）

泰民展示帥氣一面。（大會提供）

當日粉絲們亦為泰民送上不少驚喜，先在演唱《The Unknown Sea》時舉起七彩玫瑰，送給泰民一片燦爛的花海，其後在大合照的環節中，就在泰民面向大螢幕時，突然播出由粉絲製作的應援短片，粉絲們將泰民出道以來所有重要的時光，都剪輯在影片內，由他參加試鏡、成為練習生、作為SHINee一員、首次SOLO拿下一位......等等的片段，就像帶大家坐上了時光機重溫了一遍，讓泰民看到直呼感動：「好多謝大家製作嘅影片，入面嘅每個瞬間都好鮮明，20年嘅時光過得好快又好似好慢，好多謝大家20年來給予我嘅愛與支持，我會繼續努力成為大家嘅ACE！」這次的演唱會就在溫馨又感動的氣氛下完美落幕！

泰民與粉絲度過感動的一晚。（大會提供）