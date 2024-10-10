王賢誌投資400萬拍真人騷預回唔到本　拒公開招募怕惹渣男、騎呢

王賢誌（Vinci）主持嘅戀綜《仔仔一堂》前年在J2未播已引起極大迴響，有人抨擊他鼓吹同性戀，到播出時，參賽者受到惡言攻擊。不過以上種種都未有令王賢誌卻步，自資400萬拍攝新一季《Boyscation Too》，並選擇與Viu TV合作。至於點解唔選擇傳播性更廣嘅YouTube，除了情義結外，王賢誌認為電視節目有一定標準、要求，特別係LGBTQ這種題材，能夠播出街證明有其認受性。



完成《Boyscation Too》後，王賢誌暫時唔敢諗會否再有下一輯，畢竟要超越上一輯、搵人都極之困難，他更笑言考慮拍BL劇，因為有劇本兼可控。（梁碧玲攝）

訪問中，王賢誌多次提到要做一個男男戀綜十分吃力，除咗資金、製作外，揀仔亦十分有難度，更笑言如果要自肥的話，完全唔需要搞咁多嘢。「如果唔係變態同瘋癲都做唔到，如果唔係呢兩個特質都無可能做好，今次起碼拎400萬出嚟，預咗回唔到本，但我唔會當佢生意，因為生意唔係咁做。只可以話好有滿足感，因為有啲已經唔係錢或能力問題，而係我喺同志圈咁多年，去搵仔仔有說服力，咁先會搵到啲優秀啲嘅人。」

訪問當中，王賢誌因要處理參加者引起嘅問題而遲到，他表示做監製就係要如此全方位，雖然節目投資400萬，但其實仲未埋單。（梁碧玲攝）

《Boyscation Too》10位參賽者，有醫生、企業策劃顧問、理財顧問、藥劑師，大部份都係專業人士，王賢誌說：「想大家知道喺自己身邊，無論咩各行各業、咩階層、年紀都有好優秀嘅gay。說服大家用咗好多唇舌，因為愈優秀愈唔需要行出嚟，我好哋哋做醫生，做咩要話俾人聽我係gay ，去承受別人嘅白眼？其實呢個節目佢哋無錢，我得車馬費俾佢哋。好開心大家肯行多步。」為免拍攝期間變卦，王賢誌一講同大家講明節目出街後或會面對嘅輿論壓力或攻擊。問到如何優秀嘅仔仔哪來，王賢誌話為大部份都係自己所認識。「自己幾叻，咁多年都識到新朋友，仲會出嚟蒲，我落親去基本上我係全場最大年紀，有啲參賽者我可以生得出。一係識得一係朋友介紹，最驚係毛逐自薦，因為你唔知佢係咪想出位，又或者如果公開招募，會有好多騎呢，我唔係《殘酷一叮》。」

王賢誌話今次關係圖十分複雜⋯⋯

20歲Kurt是眾多參加者中最年輕一位，來自廣州嘅佢本身係一名網紅，王賢誌因為有追蹤對方，在開拍節目前發現對方剛好來港自由行，於是以工作為由約Kurt出來食飯，不過因為年紀差異，Kurt並不知王賢誌藝人身份，飯局中借尿遁去洗手間Google後，才答應參加拍攝；而眾參加者年紀最大嘅Antony ，本身是王賢誌多年好友，一直在澳洲過半退休生活，機緣下返港得知王賢誌籌備《Boyscation Too》於是自薦。「我都有提佢要有心理準備，因為年紀係最大，但佢話可以呢樣嘢帶出訊息。就算係gay，都應該歧視年紀，呢個喺節目都有講。」

王賢誌話Kevin係一位零儀式感嘅人，經常佢book晒餐廳，先會醒起有咩特別日子。（IG圖片）

王賢誌與丈夫Kevin由拍拖到結婚至今15年，感覺穩定。 不過他坦言二人嘅相處至今仍是一門學問。「結咗婚唔代表會風平浪靜，男女結婚有埋小朋友，都可能去到4、50歲離婚。最緊要互相信任，我有咩都叫埋佢一齊出現，今次好多人佢都識，因為我嘅朋友都係佢嘅朋友。佢雖然唔係成日出嚟，但我有咩都要同佢講，尤其說服佢哋去拍攝時約食飯，我都約屋企附近，到拍攝時佢係知道晒整個過程，啲片我又係畀佢睇先，佢可以用觀眾角度去睇，而佢又真係俾到啲實用嘅意見。」

同Kevin試過整凹咗餐枱少少而吵大鑊。（IG圖片）

Kevin愛下廚、種植物、養狗，而這些都是王賢誌以前不會接觸嘅項目；反觀因為自己愛規劃，每次旅行Kevin都只會問目的地，其他一概不理，一凹一凸嘅性格正好互補不足。 「我係好鍾意理論，而佢係好唔鍾意講，加上脾氣係1至100嗰隻，再迫佢就會發癲，我以前會因為咁好嬲，後期我識得冷靜，我早年做電視，對屋企人、朋友用啲好串啲態度去講嘢，我而家收咗好多。」