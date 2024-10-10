陳勳奇帶黃玫瑰到北京拜祭周海媚　墓前唱歌掀網民思念：想哭了

周海媚去年12月11日因突發心臟病猝死，終年57歲，現已安葬於周海媚生前生活及工作長達21年的北京。與周海媚份屬好友的陳勳奇昨日（9日）在抖音分享了近日到北京拜祭周海媚片段。

周海媚去年12月11日因突發心臟病猝死，終年57歲。（周海媚工作室）

72歲的陳勳奇與周海媚份屬好友，昨日他在抖音上載拜祭周海媚的片段，並留言寫道：「在那舊時光的上海街頭，探戈的旋律彷彿還在耳畔迴響。而你，海媚，曾與我一同在這風雲變幻的舞台上演繹著愛恨情仇。還記得初見你的那一刻，你的眼眸溫柔而明亮，照亮了整個片場。我們在《上海探戈》的世界裡，攜手走過那些動盪的歲月，每一個畫面都成為了我心中永不磨滅的記憶！然而，時光匆匆，如今你卻已離去，海媚，願你在天堂繼續綻放光芒。#世界只有一個你」

陳勳奇在抖音上載拜祭周海媚的片段。（抖音）

臨近重陽節，周海媚墓前亦擺放了多束鮮花。（抖音）

陳勳奇緊握雙手。（抖音）

陳勳奇指希望周海媚在天國無病無痛，永遠健康快樂。（抖音）

在片中可見，陳勳奇帶了一束黃玫瑰拜祭周海媚，臨近重陽節，周海媚墓前亦擺放了多束鮮花。之後陳勳奇站在墓前握實雙手說：「海媚，我嚟睇你，好懷念我哋嘅《上海探戈》，任天翔…永遠深愛梅若蘭，祝願你在天國…無病無痛，永遠健康快樂！」更唱出孫露的《紅塵情歌》及在片中加插周海媚在《上海探戈》的剪接片段。

陳勳奇唱出孫露的《紅塵情歌》。（抖音）

在片中加插周海媚在《上海探戈》的剪接片段。（抖音）

有大批網民看到片段後，都紛紛留言表示非常懷念周海媚：「只從海媚走後，我又把她年輕時演過的電視劇從新看了一遍，再也回不來了」、「周海媚去世10個月了」、「感覺海媚好純潔，沒有什麼榜富豪緋聞」、「周海媚去世，李玟去世，吳孟達去世，熟悉的世界在一點點消失。我們80後開始慢慢變老了，刷著刷著就想哭了」、「我最喜歡的女神，周芷若」。