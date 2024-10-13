陳友為事業忽略老婆幾十年：我太太已經當我冇存在｜專訪

陳友，作為香港經典樂隊「溫拿」的鼓手，相信不少香港人對他的名字都不會陌生。由樂隊成員，到後來加入電影圈，陳友半生都為自己的事業拼搏，亦因此忽略了自己的老婆與兒子，兩公婆幾十年也不是很常見，陳友甚至說老婆幾乎已當他不存在。不過，因為老婆一場重病，陳友開始反省自己，亦因此衍生出《娛樂圈夫人》這部音樂劇。

陳友和黎瑞恩主演《娛樂圈夫人》音樂劇。

陳友與老婆的相識比溫拿成軍更早，不過他卻因為追求自己的事業成就，經常與老婆和兒子分隔兩地。由溫拿出來單飛，陳友有機會進入電影圈，雖然一早已計劃好一家人移民美國，但他卻選擇為事業留在香港，讓老婆先帶著兒子過去。「她在美國等我，在等的過程其實她難受，你試想想，一個女人帶著兩歲兒子，在那裡面對一個陌生的西方人社會，會病會痛會不開心，但她都不太跟我說，那時不覺得自己不對。」

陳友與老婆出席《娛樂圈夫人》記招。（資料圖片）

後來，太太回流香港，陳友卻又因香港電影圈開始下滑，而轉而北上內地市場。結果兩人依然不常見面，陳友說：「未去到（離婚），已經不常見了，沒有去到這一步。基本上是兩個極端，我在北京，太太在香港，兒子在美國，一家三屋。其實不開心，但我的心已經跳了去工作。」

不過一則電話改變了一切，當時太太去美國探望兒子，卻因腳痛打給陳友，希望他來陪陪自己。陳友在機場看見老婆，覺得這個女人突然老了很多，由以前是開跑車Alfa Romeo變成拿拐杖，由戴Christian Dior眼鏡變成戴冷帽，陳友當下真的深切感受到這個女入等了他很多年。

兩公婆與兩個孫。（受訪者提供）

陳友與太太返回香港，但太太的痛並沒有減少，有一次去做推拿竟然鎖骨與盤骨都碎了，立即送她去醫院。診斷過後，竟然是全身的骨都充滿癌細胞，陳友那刻知道自己要面對死亡了。「說是找到肝有個五釐米的腫瘤，然後蔓延到全身的骨，如果肝蔓延到全身的骨，就很末期。我一直找不同的醫治，去到最後還是不行，看見我太太脊椎都已經腐蝕了，隨時會塌下來，如果塌下來就不堪設想。她說不行她很痛，她跟我說我要走了，你要照顧好自己，那時是我最失落，覺得自己很差，我不知道怎樣做。」

兩人見證神蹟。（受訪者提供）

當時有朋友叫陳友不如試試祈禱，就算不懂，他也硬著頭皮，向神禱告，如果太太能夠康復，會將這個事蹟會說給全世界知道。誰不知，隔天醫生叫陳友去到醫院，表示原來太太並不是肝癌，而是骨髓瘤。最終經過一連串醫治，成功將太太從鬼門關撈出來，見證神蹟的陳友這十年亦不停在世界各地分享這件事，亦因此衍生出《娛樂圈夫人》這部音樂劇。

想睇足本訪問，請於晚上6時留意《香港01》YouTube頻道！

場地提供: The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong