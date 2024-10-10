一代混血女神首次剖白離婚感受　親揭真相：是我一生中最痛苦時候

現年47歲的混血名模Danielle（Danielle Peita Graham）早年憑着Olay廣告在香港走紅，可惜2002年捲入羅兆輝的「情慾相簿」風波，其後又多次被影到夜蒲煲煙攬仔等豪放照片，形象插水。她之後淡出香港娛樂圈返回家鄉馬來西亞，並於2009年3月與當地銀行界才俊Patrick Khoo結婚。大婚當日她穿上價值港幣一百萬元Vintage婚紗出嫁，其豪華婚禮估計花費近五百萬港元。Danielle婚後誕下一子一女，可惜該段婚姻只維持了7年，她於2016年離婚，隨之亦重新投入工作，自力更生。

Danielle Graham擁有中國、愛爾蘭及馬來西亞血統，吉隆坡出生的她在澳洲留學時被發掘來港模特兒，憑玉蘭油廣告一鳴驚人。（廣告照）

Danielle身材完全不似已生了兩個小朋友。(ig圖片)

Danielle活得精彩。(ig圖片)

Danielle近年全力照顧家庭以及發展她的飲食事業，經常於IG更新近況分享她的生活點滴。日前她就分享了一段她接受訪問的短片，並留言寫道：「想了很久, 還是決定在我其中一位最好的朋友陪伴下, 談一談我的單親生活, 因為實在不少紅薯們在討論我的婚姻, 當中不少猜測, 更把我和另一位Olay的model 錯認 。對！我8年前就離婚了,帶著2個孩子.日子過得不容易......但在朋友，家人和孩子的支持和幫助下,現在我們都很好！很愛自己, 也學懂一個好的家庭環境, 不一定是有爸也有媽, 有愛有笑聲才是『正常』 鼓勵在任何困境下的你們,放膽選擇對自己和子女最佳的決定！只要心態好, 宇宙會為你安排更好的每一步。」

Danielle首次談及離婚。(小紅書)

這次是Danielle首次公開談及她離婚的事，被問到為什麼當初會選擇離婚？Danielle說：「當我的婚姻開始走不下去，我做了很多咨詢治療，試着將婚姻逆轉回來，但最終沒有成功，所以我不得不離開，那可能是我一生中最痛苦的時候。我想當時處於長期與我前夫關係不好的狀況，並不得不做出決定，離開這段婚姻，這是一個巨大的決定，因為這不僅僅是關於我，也影響我的孩子。現在回頭看，我認為這是正確的決定。」她又提及孩子如何適應單身家庭的生活。

Danielle剖白離婚感受。(小紅書)

Danielle剖白離婚感受。(小紅書)

Danielle剖白離婚感受。(小紅書)

Danielle剖白離婚感受。(小紅書)