賈思樂舉辦音樂會賀入行50年兼70大壽　圈中好友盡出撐場勁有面

賈思樂（Louie）日前（9日）舉辦慈善演唱會《Happy Together 50年In Concert》，為慶祝踏入70歲及即將迎來入行50週年的重要的日子。賈思樂更邀請到多位好友擔任音樂會嘉賓，例如：林子祥、韋綺姍、黃子雄、顏米羔及露雲娜，跟大家舉行一場70、80年代經典英文金曲主題夜。

賈思樂（Louie）昨日（9日）舉辦慈善演唱會《Happy Together 50年In Concert》。（公關提供）

賈思樂更邀請到多位好友擔任音樂會嘉賓。（公關提供）

除了一班好友擔任嘉賓外，亦有不少好友到場支持，例如：葉倩文、肥媽、薛家燕、黑妹、毛舜筠、陳法蓉、何麗全、金廣城、邱亞葵、盧海鵬、羅蘭、胡楓等人。當中狄寶娜摩亞、楊寶玲、劉美君及杜麗莎亦拍攝打氣片段，狄寶娜摩亞在片段中表示︰「我與Louie的第一次相遇至今令人難忘，那次他帶我去吃自助餐，卻不小心把沙律醬倒在了我的腳上。那天我穿著露趾的高跟鞋，在高尚的餐廳發生實在是有些尷尬，但回想起來卻讓我忍不住哈哈大笑。今天，我想祝福他健康幸福，並鼓勵他去追尋所有想做的冒險。Louie，無論你未來想做什麼，都請勇敢去實現！生日快樂，Louie！希望你永遠保持年輕，天天笑口常開。」

除了一班好友擔任嘉賓外，亦有不少好友到場支持。（葉志明攝）

除了一班好友擔任嘉賓外，亦有不少好友到場支持。（葉志明攝）

除了一班好友擔任嘉賓外，亦有不少好友到場支持。（葉志明攝）

除了一班好友擔任嘉賓外，亦有不少好友到場支持。（葉志明攝）

除了一班好友擔任嘉賓外，亦有不少好友到場支持。（葉志明攝）

除了一班好友擔任嘉賓外，亦有不少好友到場支持。（葉志明攝）

除了一班好友擔任嘉賓外，亦有不少好友到場支持。（葉志明攝）

除了一班好友擔任嘉賓外，亦有不少好友到場支持。（葉志明攝）

除了一班好友擔任嘉賓外，亦有不少好友到場支持。（葉志明攝）

在過往的每一場演唱會中，Louie都會將部分收益捐贈予慈善機構，而這次也不例外。他決定將部分演唱會收益捐給廖安麗的「身前行動」，以支持她的慈善事業。