梅艷芳生忌｜00後俾同學笑「娘」仍堅持　日本粉絲為梅姐學中文

梅啟明偕女友現身開記者會，但卻選在已故梅艷芳的生忌的10月10日。往年梅媽曾經出席梅艷芳歌迷會於梅姐生忌活動，德高望重，過百歲的梅媽今年（2024年）就未能出席。《香港01》於現場訪問了兩位梅艷芳歌迷會粉絲，她們均表示沒有留意有關梅啟明的新聞。

已故天后梅艷芳的72歲胞兄梅啟明日前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。（葉志明攝）

兩位接受訪問的梅艷芳粉絲，表示沒有留意梅啟明的新聞。（劉智源 攝）

一位從日本嫁到香港的梅艷芳粉絲Ikuyo接受《香港01》訪問時，表示自己由1988年就喜歡上了梅艷芳。她表示，原本她當年也喜歡成龍，當年睇演唱會時就見到了梅艷芳的演出，自始就認識了梅艷芳並喜歡上她。「嗰時佢唱歌，已經好...厲害！一見鍾情！慈善活動嘅時候唱嘅係《Stand by me》，之後我鍾意《鏡花月水》，電影係《一屋兩妻》（1987年），喺日本睇，好鍾意佢。」當年網絡還未盛行，她表示如果要睇有關梅艷芳的演出或買梅艷芳的音樂作品，就要靠朋友從香港帶到日本給她，或自己飛到香港買碟。「我第一次睇佢演唱會，係1990年，特登飛嚟香港。」

日本粉絲和非常年輕的梅艷芳粉絲。（劉智源 攝）

日本粉絲為了聽梅艷芳而修讀中文，而00後粉絲就表示對MIRROR無感。（劉智源 攝）

問到，為什麼選擇梅艷芳而不是當年的日本歌星，她只簡單一句說：「冇特別吸引囉。」她也表示，為了學識睇和睇成龍及梅艷芳的作品，而在日本大學修讀中文系。「因為成龍，梅艷芳都係香港，同埋嗰時中國都係慢慢發展，考慮讀書都認為中文有幫助。」

已故梅艷芳生忌歌迷會活動，好熱鬧！（劉智源 攝）

另一位還在讀書的Abby接受《香港01》訪問時，就表示喜歡了梅艷芳數年。「鍾意嘅時候，有俾同學話『好娘』，但係我覺得自己鍾意就唔好理其他講咩。好誇張，我係成間房都係梅艷芳，貼滿晒，然後part-time嘅錢都係用嚟買梅艷芳嘅CD。」她透露，現時已儲了一半梅艷芳的CD！

已故梅艷芳生忌歌迷會活動，現場有賣紀念品。（劉智源 攝）

已故梅艷芳生忌歌迷會活動，現場有賣紀念品。（劉智源 攝）

她表示，同學多數喜歡Tyson Yoshi、MC、洪嘉豪、Collar和MIRROR等，但她就似乎對時下偶像沒太大興趣。「有聽但係冇話...『WOW』呢個感覺。」家人怎樣看她的嗜好？她回答：「一開始知道嘅時候有啲『咦？』，但係我爸爸媽媽都幾支持，覺得我都幾有眼光，但佢哋本身唔係fans。我覺得梅艷芳好有魅力，唔睇會瞓唔着。」

已故梅艷芳生忌歌迷會活動。（劉智源 攝）