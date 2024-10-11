黑色月光丨楊茜堯隔六年重返娘家嘆緊張　網民激讚「復仇眼神殺」

以「爽感復仇」作為主打的《黑色月光》，已於優酷視頻正式開播的《黑色月光》，開播前預約人數超過278萬，囊括了優酷熱搜、優酷電視劇榜、優酷港劇榜、抖音劇集榜、微博劇集影響力待播榜、微博劇集影響力熱播榜、貓眼全網熱度榜、小紅書熱點榜等八大熱度榜的No 1位置之餘，在小紅書劇集話題瀏覽量及抖音主話題播放量，更分別突破1617萬及高達4.2億，勢如破竹。



台慶劇《黑色月光》開播前已萬眾期待。

楊茜堯單靠眼神已成功展現多重情緒，盡顯視后功架。

楊茜堯單靠眼神已成功展現多重情緒，盡顯視后功架。

獲封「復仇女王」：復仇還得是楊怡

由於是次是楊茜堯闊別六年後重返娘家無綫拍劇，故劇集早於拍攝期間已贏盡焦點。近日，內地及香港接連推出不同的劇集宣傳預告片，當中在內地預告片中，楊茜堯連環豪晒「復仇眼神殺」，簡單一個瞪眼已讓人心裏發毛；加上隨著年月漸長的氣場、兇狠、仇恨、鄙視與冷笑情緒的秒速轉換，登頂演技驚艷大批網民，紛紛留言盛讚楊茜堯是「復仇女王」：「復仇還得是楊怡」、「楊怡太適合這種職場上位女了」、「標準港劇女強人配置」、「這種髮型的TVB女都很厲害」、「生了孩子後，氣場更加厲害」、「精神力爆燈」、「楊怡的演技一如既往的頂」、「眼神封神」、「想看佘詩曼和楊怡演全員惡人！」

單係背影都勁有氣場。

楊茜堯嘅眼淚話嚟就嚟，仲要滴完左邊再滴右邊，好戲得嚟又有美感，絕。

楊茜堯嘅眼淚話嚟就嚟，仲要滴完左邊再滴右邊，好戲得嚟又有美感，絕。

楊茜堯嘅眼淚話嚟就嚟，仲要滴完左邊再滴右邊，好戲得嚟又有美感，絕。

形容角色余滿月是有可恨之處的悲劇人物

另無綫昨晚（10日）亦播出了時長只有20秒左右的宣傳預告片，預告片中，一身宮庭華服登場的楊茜堯，盡展曼妙身段，而且單是背影已自帶氣場。除了晒氣場，楊茜堯在預告片中還大晒喊功，根據現場工作人員透露，楊茜堯只在短短兩分鐘拍攝時間內已成功進入狀態，眼淚更是「話嚟就嚟」、秒速落下，讓現場所有人為之驚艷。

楊茜堯單靠眼神已成功展現多重情緒，盡顯視后功架。

楊茜堯單靠眼神已成功展現多重情緒，盡顯視后功架。

楊茜堯單靠眼神已成功展現多重情緒，盡顯視后功架。

楊茜堯單靠眼神已成功展現多重情緒，盡顯視后功架。

楊茜堯單靠眼神已成功展現多重情緒，盡顯視后功架。

楊茜堯單靠眼神已成功展現多重情緒，盡顯視后功架。

談到相隔多年再回娘家拍劇，楊茜堯受訪時坦言「挺緊張」，並坦言角色與真實的自己很大出入：「這次回歸挺緊張的，因為有這麼好的機會去拍一個充滿力量的復仇劇。余滿月（楊茜堯《黑色月光》中的角色）和真正的自己很不同，所以也緊張怕自己做得不好，同時也很興奮，因為一直很想拍好的劇。」談到覺得余滿月（Moon姐）最吸引的地方，楊茜堯笑言是其鑽石級別的意志：「是她那股堅毅，她不管別人怎麼看她，她還是有顆堅定的心，而且也沒有做任何犯法的事去復仇，算是一個蠻值得尊重的悲劇人物。她當然有可恨的地方，因為會不擇手段。」

《黑色月光》開播不久即一再報捷，勢如破竹。

《黑色月光》開播不久即一再報捷，勢如破竹。