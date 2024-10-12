「初代YouTuber」杜小喬改名杜以辰即人間蒸發？　親解改名原由

杜小喬於2013年參與FHProductionHK的了YouTube短片《我在香港當兵的日子》系列及《男人有話兒》系列拍攝，短片爆紅之時，杜小喬也順理成章地於網上走紅。因為片中杜小喬飾演專收「觀音兵」的港女，所以「娘娘」亦成為了杜小喬的另一外號。其後數年，杜小喬憑高人氣穿梭於不同媒介，例如拍攝平面廣告、參與電視台節目、微電影、主持電視節目、拍劇、做廣播劇、還有出演電影，幾乎所有都玩過晒！但神奇的是，近年杜小喬幾乎消失了大眾眼光之中，就連網民都近乎將她遺忘了一樣。

「初代YouTuber」杜小喬近幾年變化很大。（IG圖片）

杜小喬（現名杜以辰）近年轉跑道。（劇照）

做演員轉捩點

早年杜小喬（現名杜以辰）活躍於YouTube，為什麼現在又會轉跑道？她接受《香港01》訪問時笑言：「因為...唔夠時間，有好多唔同類型工作，要唱歌，主持等等，喺YouTube度我有一個幾好嘅角色，不過我冇離開，隨時歡迎搵我合作。」講起轉型做演員的轉捩點，她表示是因為參加了《第38屆電影金像獎》擔任其中一位表演嘉賓，她說：「我好記得當時要casting同訓練，見到大家喺台上表演，我嗰刻都好想成為嗰位咁燿眼嘅一分子，由嗰時開始就立志要做一個演員。」

杜小喬（現名杜以辰）近年轉跑道。（劇照）

收入

講到收入，杜小喬（現名杜以辰）就說：「收入問題就未係一個問題，食得住得着得，最重要係我唔大洗。」她更坦言，自己物慾十分低，除非是工作時需要買新衫，否則都沒什麼機會去花大錢，大部份花費都是正常衣食住行。

杜小喬（現名杜以辰）最近參與舞台劇工作。（FB@杜小喬）

YouTube，拍劇定舞台劇？

有趣的是，近年杜小喬似是從電影演員又轉跑道去了做舞台劇演員。2016年參演了《愛情部隊鍋》，2018年至2024年有《我們的青春日誌》，特別是2024年，也有《金鎖記》，《少年神農的搖滾獨白 》，《蘇東坡 · 五年黃州》三套。杜小喬表示：「舞台劇排練時間都長好多，表演時間可能係5至10場，到10幾場都有，好慶幸係，長壽劇可以將我哋排練咗嘅嘢分開過百場畀觀眾睇。劇集，電影可以NG，而舞台劇冇，要考臨場反應，兩樣我都enjoy，但係腎上腺素拍劇仲多啲添。」

杜小喬（現名杜以辰）憑甜美外貌被網民冠以「娘娘」、「女神 」等稱號。（FB@杜小喬）

點解改名叫杜以辰？

為什麼杜小喬會改名叫杜以辰？她就直言：「因為我想有被討厭嘅勇氣，亦都有做自己嘅底氣，我想我自己記得，自己係一個高敏感嘅人，有陣時人哋設立呢個界線係保護自己，亦都未必係一件壞事。希望自己唔使介意人哋點諗，因為我認為人嘅存在價值唔使其他人去證明，我想等我自己記得。」

譚永浩是杜小喬（現名杜以辰）的男朋友。（資料圖片）

同譚永浩拍拖關係穩定

杜小喬說：「我同譚永浩關係是，朋友，知己，情侶，密友，閏密，家人，我哋就係無所不談嘅關係。我覺得溝通好緊要，同埋有空間明白同諒解對方，而且嗌交唔傷和氣。」

杜小喬（現名杜以辰）今年演出過好多場舞台劇。

杜小喬說：「第一次接《金鎖記》已經係大陸版本，我係中途加入，所以本身佢哋本身已經係一班互動了解嘅組合。《金鎖記》係源於張愛玲小姐嘅小說，個故事人物好複雜，入面亦有好多字彙要記，對母親嘅愛恨好多，好掙扎。」她也表示，由收到劇本到演出只有很短時間，所以挑戰性十足：「要快啲追趕個進度，入個角色，係挑戰但係enjoy，因為做到就係好滿足。」

杜小喬（現名杜以辰）擔演《金鎖記》。

除了《金鎖記》亦都有《少年神農的搖滾獨白》、《蘇東坡 · 五年黃州》。

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