林襄自爆有「恐男症」　男生靠近身體出現異常：我會很不自在

台灣啦啦隊人氣女神林襄，擁有天使臉孔，魔鬼身材，是不少人心目中的女神代表之一。而近日上綜藝節目《11點熱吵店》的她，卻自爆有「恐男症」，只要男生靠近她就會起紅疹，原來造成這個原因是因為她曾在小學階段被老師當場指罵。

林襄擁有天使臉孔魔鬼身材。（@95_mizuki＠IG）

在節目中林襄自爆人生陰影是有「恐男症」，只要男生靠近她，她全身就會起紅疹，她坦承：「我會覺得很不自在，可是我覺得我有分，我在工作的時候或是這個男生他是我的partner ，隊友的時候，就可以一起完成一件事情，因為我有分心。但是如果今天特別要拍戲或者是營造很CP的感覺很戀愛的感覺，我就會很不自在。」強調要將男演員當成自己男朋友，確實會有點兒尷尬。

林襄自爆有「恐男症」。（影片截圖）

林襄近年人氣高企。（@95_mizuki＠IG）

然而，造成她有「恐男症」的原因是小學階段，老師當着男同學面前指罵她：「小學五六年級的時候，那時候我就是跟班上男生都滿要好的，所以我也算是班上比較有人緣的人，然後有一天老師很奇怪，把全班都叫去，女同學都叫去做美勞，然後把男生留下來，然後他就罵我一個人給全班男生聽，老師就說我整天花枝招展，就是可能裙子喜歡比較短一點就喜歡違規，然後後來我覺得這個有可能是造成我後來有點恐男症的陰影。」