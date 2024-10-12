梅啟明第二任妻子發長文揭泰國情婦背景　嘲笑對方似足河馬

已故天后梅艷芳的72歲胞兄梅啟明日前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚，消息一出震驚娛樂圈。不過，梅啟明的第二任太太Joey表示現階段還未正式離婚，而梅啟明在記招表示正在辦理離婚程序。疑梅啟明第二任太太Joey昨晚（11日）在Facebook「何伯&新何太關注組2.0」發長文踢爆媒梅啟明大話連篇，更詳述自己的觀點和看法。

梅啟明日前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。（葉志明攝）

梅啟明第二任太太Joey昨晚（11日）在Facebook「何伯&新何太關注組2.0」發長文踢爆媒梅啟明大話連篇。（VCG）

揭梅啟明記招大話連篇

Joey寫上：「我是梅啟明未離婚的老婆Joey，既然梅啟明以高姿態，求香港市民幫忙尋找媽媽，我本人也想這群組的人，及香港市民幫我留意梅啟明在那裏出入，若發現梅啟明蹤影，請post在這群組，或其他關注河馬的群組，供大家分享。」

她揭梅啟明大話連篇的一面：「梅啟明在10月10日記者會訛稱，與老婆Joey已分居5、6年，此人大話連篇！我特此澄清，2022年3月，他因被揭發出軌有小三，為挽回婚姻，他公開一封寫給我、兒子及梅媽的悔過書，求我原諒，及聲稱小三已返泰國，不再回港，二人斷絕聯絡。而悔過書內容寫道︰「我梅啟明不對，我有錯，我犯罪，我辜負了母親的期望，老婆的愛，失去兒子的好榜樣。沒有盡兒子，老公及父親的責任，做出對他們傷害的行為，不忠不義的行為，錯誤認識了第三者。本人已再三反省，已決心離開了傳聞中的第三者，對家庭負責……並保證不會在（再）有類似的事情發生。望媽媽、老婆、兒子及大眾給我改過自新的機會，為擔當好兒子，老公及父親的責任。」

Joey否認已離婚。（資料圖片）

爆泰籍情婦MayMay背景

Joey詳細交代梅啟明有關未婚妻的背景，並表示：「因梅啟明這位泰籍小三，跟河馬有很多相似地方。首先介紹這位泰籍小三背景，此人資料背景全由梅啟明口中得知，是他從前告之我的。泰籍小三叫MayMay，泰籍名字︰HUNG JARUNEE，現年55歲，育有兩個分別逾30及20多歲的子女。梅啟明曾稱泰籍小三當日是遭丈夫拋棄，發現丈夫有內地情婦後，MayMay情緒大受困擾，之後需求醫。近墨者黑下，梅啟明近年亦向xx科求醫，作為未離婚的老婆，我在此「關心」梅啟明，提他要定時服藥及到醫院覆診。」

她繼續指：「MayMay曾向梅啟明稱，由於曾遭丈夫家暴，相信她與河馬一樣，在社工跟進下，獲安排特快上樓，入住公屋。梅啟明曾說，他需投靠小三，寄住她家中。若公眾發現梅啟明「屈蛇」公屋，呼籲大家拍下證據，如咸伯「屈蛇」河馬公屋一樣，不能容許他人公然違反公屋條例。」

Joey發長文內容如下。（資料照片）

Joey更詳述自己的觀點和看法。（資料照片）

踢爆梅啟明用藉口問梅媽拎錢

Joey向梅啟明質疑有關供養孩子對外聲稱的言論，並表示：「梅啟明，你真的拿出證據，證明你有將整份薪金，寄到馬來西亞供養妻兒生活？你說不公開證據，是為給我留少少面子。我想講，我使乜你梅啟明留面子，真可笑！你做出無恥到盡的行為，你有顧及兒子感受嗎？口口聲聲說不會拋棄兒子，真實是自從兒子公開揭穿你計謀，叫你不要利用他、訛稱他疑患癌症，令你無法以「幫兒子醫病」為藉口向梅媽索錢後，你對兒子就不聞不問。去年我同兒子來港找你，我兩母子自行租住酒店，期間遇上香港十號颱風及兒子發燒，曾多次致電找你求救，你都拒絕接聽，因為你曾跟他說︰「姐姐(即小三)唔鍾意爸爸你同講電話。」你所作的，實在傷透兒子的心。」

指控梅啟明講大話程度匪夷所思

Joey透露未婚妻公開展示在梅媽家跳舞的點滴，她寫上：「至於小三MayMay在記者會向大家展示一條，約5、6年前在梅媽家中，與她共舞的短片，我想告之大眾，過去凡客人探訪梅媽，梅媽都喜歡播着梅艷芳的歌，邀請客人與她一起跳舞，故小三MayMay自以為共舞就代表地位特殊，實在無知。而這位歹毒的小三亦公開承認，是她代梅啟明block我電話，令我這大半年都無法再與梅啟明聯絡。」

她繼續寫上：「最後梅啟明說早前在街上重遇那位被姪仔解僱，照顧梅媽多年的私家看護鄭姑娘，指從對方口中得知梅媽掛念他，催促他盡快接梅媽走。我好奇，點解梅啟明突然會跟這位，他昔日的眼中釘鄭姑娘變成friend？明明之前你梅啟明不屑鄭姑娘獲高薪聘請，一直向梅媽施壓，想盡辦法要踢走鄭姑娘，圖以小三MayMay取代，望從中取利，貪盡你阿媽一分一毫。大家可翻查資料，梅啟明分別在前年及去年透過傳媒，公開力數梅媽這位私家看護多宗罪，一指她與姪仔梅柏麟聯手「軟禁」梅媽，二是「手腳唔乾淨」，疑將梅媽每月的生活費中飽私囊；二是控訴看護每月出幾萬蚊糧，卻待薄梅媽，只給她食腐乳白粥；三指她疑恐嚇梅媽，梅媽怕被換藥而敢怒不敢言，梅啟明還因此說要控告對方。故日前梅啟明自稱與鄭姑娘同一陣線，實在匪夷所思。」