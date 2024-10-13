TVB公布4大台慶劇名單　「新任花旦」佔兩套挑機楊茜堯、胡定欣

無綫今年57周年台慶，官方今日正式公布四大台慶劇，分別是《黑色月光》、《巾幗梟雄之懸崖》、《企業強人》以及《廉政行動2024》。

《黑色月光》由楊茜堯、林夏薇、王浩信等領銜主演，相隔6年再拍無綫劇的楊茜堯大展「眼神殺」、上演最黑暗的復仇戲碼；《巾幗》系列載譽歸來，第四季《巾幗梟雄之懸崖》由黎耀祥、胡定欣主演，更是金牌編審張華標重返TVB操刀之作，劇力萬鈞！進入結局周的《企業強人》由陳豪、譚俊彥、龔嘉欣和張曦雯主演，面對重重危機的陳豪，最終能否逐一擊破化解？

台慶劇《黑色月光》

台慶劇《廉政行動2024》將於10月21日首播，張曦雯（前排左）、陳山聰（前排右）率領鄭俊弘（後排左起）、許俊豪、林凱恩、陳星妤、容天佑調查涉嫌貪污案件。

TVB與廉政公署聯合製作的台慶劇《廉政行動2024》，由曾勵珍、羅香蘭監製，高子彬、麥浩邦、吳品儒執導，將於10月21日起、一連五晚晚上9點半翡翠台播映，主演陣容有陳山聰、張曦雯、鄭則士、羅子溢、羅天宇、徐榮、蔡潔、韋家雄、阮浩棕、鄭俊弘、林凱恩、陳星妤、許俊豪及容天佑等。適逢廉政公署

張曦雯、陳山聰首次飾演ICAC角色。

（ICAC）成立50周年，今年再推出新一輯《廉政行動2024》別具意義，除了有曾勵珍、羅香蘭繼續擔任監製，還邀來三位電影導演加持，分別是高子彬（代表作：《殺出個黃昏》）、麥浩邦（代表作《逃獄兄弟》系列）、吳品儒（代表作：驚心破）。劇集以反貪污為主題，當中不乏埋身肉搏、飛車、槍戰等刺激畫面，值得期待。

《廉政行動2024》單元卡士：影帝鄭則士

《廉政行動2024》單元卡士：韋家雄

《廉政行動2024》劇情圍繞首席調查主任江見秋（張曦雯飾）、總調查主任司徒啟文（陳山聰飾）率領的團隊發生，兩人將帶領高級調查主任羅賓（鄭俊弘飾）、調查主任阿南（容天佑飾）、李梓樂（許俊豪飾），以及兩位ICAC新丁丁芯（陳星妤飾）、鍾巧玲（林凱恩飾）調查多個涉嫌貪污案件。今輯五大單元分別是「違．修」、「獄中人」、「沉默者」、「一念間」以及「偽謊者」，演出陣容有影帝級人馬鄭則士，羅子溢、袁偉豪、蔡潔、韋家雄、文雪兒及馮皓揚等，一眾好戲之人雲集大晒好演技。

《廉政行動2024》陳山聰被超翹口對白考起！

兩大主演陳山聰、張曦雯今次同樣首度參與《廉政行動》系列，身為視帝的山聰飾演過多次政府部門角色，但原來ICAC是他人生初體驗，他在花絮片受訪時說：「希望今次可以盡我所能去發揮，因為有好多對白要講，希望背熟啲！」片中所見，山聰被超多人名的翹口對白考起，身為視帝的他硬食N個NG，最後忍不住說：「真係人都癲！」

張曦雯劇中張曦雯劇中飾演一名大肚婆。

張曦雯飾演的江見秋外表冷漠、不苟言笑，對年輕調查員要求嚴格、毫不留情；然而日久見人心，大家最終都明白見秋的出發點是出於對反貪使命的堅持。劇中張曦雯是一位大肚婆，要長時間戴着假肚拍攝，她坦言是新嘗試：「事前有觀察大肚婆點行路，喺街度見到大肚婆，就會睇住佢哋點行，所以佢哋都應該覺得我好奇怪！」張曦雯又笑言發現了戴假肚的好處，更搞笑地與打機有關：「戴住個假肚打機，可以用嚟『浪』個手掣好啱位。」

張曦雯笑言假肚方便「浪」住隻手打機。

《廉政行動2024》劇照