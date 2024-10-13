森美流落大阪「7街瞓」　藝人分享訂酒店中伏經歷唔及呢個苦主慘

日本是香港人旅遊熱點，旅遊區酒店林立，以為預早Book定實冇事，點知森美近日的經歷，就引起不少網民熱議。他近日與童顏靚老婆陳雅嫻（Veronica）遊日本，還罕有放閃，豈料昨晚（12日）他晚上10點幾於大阪街頭拍片求助。森美自爆早前透過訂酒店網站預訂房間，一星期前已畀錢及確認，12日下午卻臨時收到電郵通知指房間沒有了，即使他去櫃枱跟職員爭論2小時都無果。

森美晚上10點幾於大阪街頭拍片求助，自爆早前透過訂酒店網站預訂房間，畀晒錢及確認，臨時卻收到電郵通知指房間沒有了。（IG@sammy903）

森美說：「而家夜晚十點，我搵晒成個大阪都冇酒店……唯一搵到嘅酒店喺奈良，但係冇可能飛去奈良，最後發生咩事會點呢？搵咗成晚都搵唔到酒店，上網站….我都唔知自己噏乜，總之都搵唔到酒店。重點係我老婆都開始唔睬我，希望今晚搵到地方瞓啦！」他還寫下：「星期六晚嘅大阪真係冇酒店有房，大酒店都冇，小酒店又係冇，親身去咗問幾間，全部爆曬，今晚去邊？」

森美原本都仲同老婆放閃，轉個頭因為冇酒店住激嬲老婆。（IG@sammy903）

老婆已一支箭行前唔理森美。（IG@sammy903）

不過好彩，森美最後獲朋友幫助，成功搵到房間過夜，放下心頭大石的他開玩笑稱：「爭啲真係要7街瞓」。事發後吳彥祖、當奴、袁偉豪、Tim@Dear Jane、區永權、黃祥興、戴祖儀等都有留言，但最多網民關心的是他到底於哪個網站訂房，呼籲他開名避免更多人「中伏」，最多人推測的是「A」字頭的訂房網，森美的回應亦相當有玄機，當有人貼出A字頭訂房網的連結告訴他有房時，森美說：「呢個真係唔好信!我親身行過呢間酒店就係冇!最重要係呢個網站…..返到去話你知」但至於詳情，他說留待星期二開咪再講。

森美爭少少就要像何伯一樣「7街瞓」，但好彩有朋友幫助，最後關頭搵到房。（IG@sammy903）

而森美今次的悲慘遭遇，亦令不少人分享自己於中介網站訂房的慘通遭遇，江若琳老公蕭唯展說：「Axxxa我都奶(瀨)過佢嘢」而林奕匡亦分享：「我試過一次喺NY返港班機cancel而航空公司安排免費酒店，email 已經 confirm好入住邊間酒店，最後去到嘅時候酒店話冇房，話唔關佢哋事，叫我聯絡返航空公司。諗住不如自己book算，但原來全部附近酒店都已經滿晒。 🥲」

網民熱心幫森美搵酒店房，森美一句的回應「呢個真係唔好信！」以及「呢個網站……」都令網民推測，他正是透過「A字頭」的訂房網中伏。（IG@sammy903）

蕭唯展都話自己於A字頭訂房平台「瀨過嘢」。（IG@sammy903）

曾出道做歌手的蕭唯展，與江若琳是夫婦。（IG@siupongoscar）

林奕匡都試過訂完酒店臨時被告知冇房，網民很關心後續發展。（IG@sammy903）

林奕匡（IG@saxyphil）

原來很多網民都試過訂完房被臨時取消，極之徬徨，最慘的一位，竟於零下六度被酒店趕走，理論3小時都冇用，網民說：「我之前都試過用axxxa book咗間輕井澤酒店房，畀晒錢係冇得住！見到好多當地人到付，我畀晒payment proof同酒店+axxxa confirmation email，用日文同個聲稱負責人講咗3個鐘，佢都打發我走，勁離譜，當時出面仲要-6度緊！！！Lxxxxxg house！!!!大家小心！」森美就話出外靠朋友，大家若想避免同類事件發生，或者要按森美建議：「下次book咗房真係要再自己send email去酒店confirm 先至好出發。」