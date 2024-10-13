39歲前港姐戀才子搞婚外情 成功坐正孖閨蜜飛曼谷開婚前派對

現年39歲、2009年入圍港姐鍾溥敏（Mandy）4年前被指做第三者，戀上比她大9年的作家徐緣。苦戀多年，鍾溥敏與徐緣終修成正果，今年8月，鍾溥敏獲徐緣在瑞士單膝跪地求婚，將名正言順坐正做徐太。

鍾溥敏與才子徐緣苦戀4年。（IG@mandymoonly）

今年8月修成果，女方宣佈接受求婚。（IG@mandymoonly）

二人未有公佈婚期。（IG@mandymoonly）

在韓劇《愛的迫降》入面，玄彬初遇孫藝珍嘅瑞士Iseltwald 布里恩茲湖邊一條小橋求婚，勁浪漫。（IG@mandymoonly）

單膝跪地，邊個幫手影？（IG@mandymoonly）

婚期將至 開婚前派對

二人未有透露婚期，昨日（12日）鍾溥敏在IG分享婚前派對的照片，與3位閨蜜飛住曼谷慶祝將做人妻。鍾溥敏身材出眾，經常在社交平台派福利騷逼爆身材，但今次與閨蜜同行，就暫且收起性感，戴上頭紗的鍾溥敏與友人穿上粉色系絲質晨褸，在床上大擺不同甫士影相，除拎住寫有「BRIDE」羽毛扇、熊公仔合照，還擺出「邦女郎」經典揸槍甫士大騷美腿，Mandy以英文留言：「曼谷單身派對！感謝所有的準備和愛，我永遠最好的朋友！ 為我們美麗的幸福乾杯！#單身派對 #bridalshower」

Mandy與3閨蜜飛曼谷開婚前派對。（IG@mandymoonly）

齊齊穿上粉色晨褸。（IG@mandymoonly）

準新娘戴上頭紗。（IG@mandymoonly）

與閨蜜瘋狂影相。（IG@mandymoonly）

騷美腿。（IG@mandymoonly）

+ 3

曾被徐妻斥「拆散了我的家」

鍾溥敏2009年畢業於樹仁學院新聞與傳理學系，同年以24歲之齡參選港姐，雖然三甲不入，但獲得最佳首飾演繹獎，同屆冠軍是劉倩婷。鍾溥敏曾於無綫和有線擔任過主持、主播，並與徐緣一起擔任悶電視節目《沉悶偵探社》的主持擦出愛火花，徐緣前妻踢爆丈夫2度出軌，並於FB點名斥鍾溥敏「拆散了我的家」，徐緣事後承認「我錯了」，決定棄用女兒的名字「徐緣」做筆名，改回真名徐俊文。

當時鍾溥敏否認與徐緣拍拖，但就知對方傾緊離婚，之後再有自稱是徐緣當時太太胞妹，在徐緣FB留言鬧爆：「你呢個人渣，由始至終你冇同我家姐及緣緣親自道歉過…呢頭叫我家姐畀時間你諗清楚，嗰頭同鍾溥敏去高雄。」直至2022年情人節，鍾溥敏Post與徐緣合照放閃，正式公開戀情：「更喜歡共患難的感覺，看到真實一面，才能走得更遠。祝大家情人節快樂！」

徐緣被前妻踢爆婚內2度出軌，徐緣其後棄用女兒的名字「徐緣」做筆名，改回真名徐俊文。（資料圖片）

鍾溥敏是2009年港姐，並獲得最佳首飾演繹獎。（資料圖片）

曾做TVB實習記者。（電視截圖）

鍾溥敏愛在社交平台騷身材。（IG@mandymoonly）

上圍逼爆。（IG@mandymoonly）

身材豐滿。（IG@mandymoonly）

點擊睇更多鍾溥敏靚相：