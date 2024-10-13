愛回家｜譚道德睇波「撞見」細龍太真係咁巧合？　原配竟然冇反應

《愛．回家之開心速遞》譚道德校長（陳榮峻 飾）和譚何容儀（吳香倫 飾）無論戲裡戲外都是一對模範夫妻，2017年陳榮峻和吳香倫被發現譜出黃昏戀，翌年就於眾人祝福下結婚，十分幸福。

不過最大仁大義嘅譚校長，睇怕都係在《愛‧回家之開心速遞》中的譚道德（陳榮峻飾）。（截圖）

譚道德夫婦竟然有了BB！(劇集截圖)

日前（13/10）陳榮峻和吳香倫快閃曼谷睇曼聯對利物浦比賽時，竟撞見「細龍太」陳偉琪（現名：陳思圻），三人相見甚歡更合照留影一張在社交平台分享。

陳榮峻，「細龍太」陳偉琪（現名：陳思圻）和吳香倫。（IG@chanwingchun0822）

陳榮峻和太太吳香倫一齊去曼谷睇波，原來仲有吳大強。（IG@chanwingchun0822）

陳榮峻和太太吳香倫一齊去曼谷睇波。（IG@chanwingchun0822）

陳榮峻和太太吳香倫一齊去曼谷睇波。（IG@chanwingchun0822）

細龍太指家人面對口罩存貨不足的問題。（IG/ @vthechan）

細龍太覺得十分窩心。（IG/ @vthechan）

細龍太採用 N95 濾芯口罩。（IG/ @vthechan）

細龍太私底下好Sexy。(IG@vthechan)

細龍生細龍太！（IG/@chengsaiho）

「細龍太」陳思圻（原名陳偉琪）曾出席LV活動。（IG：@vthechan）