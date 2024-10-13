前亞視主持張啟樂移台5年勇奪廣播金鐘獎 落淚講感受更驚爆婚訊
香港演員張啟樂（Ben）五年前移居台灣，繼續往演藝界發展，早前更與阮經天、袁富華、王淨等合作，拍攝電影《周處除三害》；另外又於《第59屆廣播金鐘獎》獲得兩項提名，成為第第三位獲提名的香港人，而昨晚（13日）的頒獎禮上，他憑主持《台味超有港》，勇奪「生活風格節目獎」，為港爭光。
《廣播金鐘獎》為當地電台、Podcast 界盛事，移居台灣五年的香港藝人張啟樂，於主持揭曉得獎者的一刻，他睜大眼睛、目定口呆顯得不敢相信，他在台上台下展示「港仔張啟樂」、「台味超有港」兩塊「紅Van站牌」，他透露因為小巴牌顏色搶眼之餘，亦富有香港的文化及特色，結果這輛小巴從香港駛上了廣播金鐘獎的舞台上。張啟樂在台上激動表示：「我真的沒有想到我這個在香港出生，母語是粵語的香港人，可以拿到台灣的廣播金鐘獎，謝謝！」
張啟樂說：「首先多謝評審把獎項頒給這個節目《台味超有港》，我是一個香港人，來到台灣發展真的不容易。今天我可以站在這個舞台，其實有很多朋友的幫忙，我才可以。
我在演藝圈已經 25 年，我能夠撐到今天，我的家人對我的幫助最大，所以要多謝我的家人，尤其是我媽媽。我知道很多時候你不太明白我在做什麼，甚至不太願意我來台灣發展，但你依然支持我。今天我媽媽也從香港飛過來到現場，我讓你看到我得獎了！」
張啟樂突然在台上多謝太太，大家此時才知道他已婚，他說：「還有謝謝我太太，對，我在台灣結婚了，一直未有機會跟大家分享這份喜悅。我要謝謝我的岳母、天上的岳父，謝謝你們接納我成為你們的家人，不止讓我在台灣可以安心打拚，也讓我在台灣有一個家！」
他續說：「五年前我一個人從香港來到台灣，一切從零開始，真的很辛苦，但是！也很精彩！如果我當初沒有來台灣，今天這一切都不會發生，我手上也不會拿到這個金鐘獎。
我今天能夠踏上這個舞台，領到這個獎，我要感謝我自己一直的堅持，我也要謝謝台灣，因為台灣，我才會得到這一切，謝謝台灣給我的機會，謝謝台灣給我一個家，謝謝台灣給我這個獎項，謝謝台灣給我人生新的一頁！」
「我真的很開心我可以得到這個獎，我更開心可以透過這個獎，讓更多朋友知道甚至聽到這個節目《台味超有港》，今天我得到這個獎，終於可以讓大家看見我這個港仔。我希望可以認識不同朋友，跟不同朋友合作，希望大家來找我合作。我是港仔張啟樂！謝謝大家！」
《台味超有港》是中央廣播電台國語節目，以飲食節目形式，訪問在台香港人與在香港的台灣人，旨在讓兩地人民對彼此認識增多。