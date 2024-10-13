前亞視主持張啟樂移台5年勇奪廣播金鐘獎　落淚講感受更驚爆婚訊

香港演員張啟樂（Ben）五年前移居台灣，繼續往演藝界發展，早前更與阮經天、袁富華、王淨等合作，拍攝電影《周處除三害》；另外又於《第59屆廣播金鐘獎》獲得兩項提名，成為第第三位獲提名的香港人，而昨晚（13日）的頒獎禮上，他憑主持《台味超有港》，勇奪「生活風格節目獎」，為港爭光。

亞視出身的張啟樂，曾與江美儀主持《香港四大門派》。（ATV）

張啟樂（左一）曾拍攝台灣電影《周處除三害》。（fb@港仔張啟樂的臺灣生活）

張啟樂曾參與TVB劇《賭城群英會》。（TVB）

《廣播金鐘獎》為當地電台、Podcast 界盛事，移居台灣五年的香港藝人張啟樂，於主持揭曉得獎者的一刻，他睜大眼睛、目定口呆顯得不敢相信，他在台上台下展示「港仔張啟樂」、「台味超有港」兩塊「紅Van站牌」，他透露因為小巴牌顏色搶眼之餘，亦富有香港的文化及特色，結果這輛小巴從香港駛上了廣播金鐘獎的舞台上。張啟樂在台上激動表示：「我真的沒有想到我這個在香港出生，母語是粵語的香港人，可以拿到台灣的廣播金鐘獎，謝謝！」

早前張啟樂得知入圍，已開心到哭了出來，形容是光宗耀祖。（IG@bencheung718）

張啟樂得知自己獲獎，睜大雙眼不敢置信。（YouTube@金鐘獎 Golden Bell Awards）

張啟樂說：「首先多謝評審把獎項頒給這個節目《台味超有港》，我是一個香港人，來到台灣發展真的不容易。今天我可以站在這個舞台，其實有很多朋友的幫忙，我才可以。

我在演藝圈已經 25 年，我能夠撐到今天，我的家人對我的幫助最大，所以要多謝我的家人，尤其是我媽媽。我知道很多時候你不太明白我在做什麼，甚至不太願意我來台灣發展，但你依然支持我。今天我媽媽也從香港飛過來到現場，我讓你看到我得獎了！」

張啟樂媽媽都在現場見證兒子獲獎，他說：「三十多年前做生意的時候，媽媽給台灣人騙了很多錢，所以一直對這個地方沒有太大好感。但今次我帶媽媽來看頒獎典禮，給她感受自己在台灣生活的點滴，媽媽終於放心我在這片土地生活。」（張啟樂提供）

張啟樂突然在台上多謝太太，大家此時才知道他已婚，他說：「還有謝謝我太太，對，我在台灣結婚了，一直未有機會跟大家分享這份喜悅。我要謝謝我的岳母、天上的岳父，謝謝你們接納我成為你們的家人，不止讓我在台灣可以安心打拚，也讓我在台灣有一個家！」

張啟樂得獎後超激動，更在台上自爆婚訊！（fb@金鐘獎）

張啟樂在台上台下展示「港仔張啟樂」、「台味超有港」兩塊「紅Van站牌」，相當有本港特色。（三立電視台及中央廣播電臺）

他續說：「五年前我一個人從香港來到台灣，一切從零開始，真的很辛苦，但是！也很精彩！如果我當初沒有來台灣，今天這一切都不會發生，我手上也不會拿到這個金鐘獎。

我今天能夠踏上這個舞台，領到這個獎，我要感謝我自己一直的堅持，我也要謝謝台灣，因為台灣，我才會得到這一切，謝謝台灣給我的機會，謝謝台灣給我一個家，謝謝台灣給我這個獎項，謝謝台灣給我人生新的一頁！」

張啟樂落淚哽咽，坦言香港人隻身來台發展，一點也不容易。（YouTube@金鐘獎 Golden Bell Awards）

恭喜張啟樂為港增光！（三立電視台及中央廣播電臺）

「我真的很開心我可以得到這個獎，我更開心可以透過這個獎，讓更多朋友知道甚至聽到這個節目《台味超有港》，今天我得到這個獎，終於可以讓大家看見我這個港仔。我希望可以認識不同朋友，跟不同朋友合作，希望大家來找我合作。我是港仔張啟樂！謝謝大家！」

張啟樂獲獎後與星座大師唐綺陽合照。（IG@bencheung718）

《台味超有港》是中央廣播電台國語節目，以飲食節目形式，訪問在台香港人與在香港的台灣人，旨在讓兩地人民對彼此認識增多。