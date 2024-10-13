27歲女星與兩度逼前度墮胎樂隊主唱閃婚　兩點疑似先上車後補票

現年27歲的日本女星山本舞香7月時被爆與樂隊MY FIRST STORY的主唱森內寬樹（Hiro）相戀，二人認愛後感情穩定，山本舞香更趁今日（13日）她生日正日，於社交平台宣布喜訊。

現年27歲的日本女星山本舞香7月時被爆與樂隊MY FIRST STORY的主唱森內寬樹（Hiro）相戀。(ig@yamamotomaika_official)

山本舞香於社交平台宣布已經與Hiro結婚：「We got married.」二人感情進展神速，閃婚一事震驚各界。山本舞香曬出多張「婚照」，其中一張是二人把雙手放到山本舞香的肚子上大曬婚戒，令人不禁聯想到山本舞香是否已經懷孕。

山本舞香曬出多張「婚照」。(ig@yamamotomaika_official)

其中一張是二人把雙手放到山本舞香的肚子上大曬婚戒。(ig@yamamotomaika_official)

二人除了大曬婚照外，亦有分享了聯合聲明：「今後，我們將以彼此為家庭支柱，無論面臨甚麼困難，都會攜手共同面對，一起享受生活中的喜樂與挑戰。」雖然二人發出聲明，但聲明中就未有提到懷孕一事。

二人除了大曬婚照外，亦有分享了聯合聲明。(ig@yamamotomaika_official)

雖然二人發出聲明，但聲明中就未有提到懷孕一事。(ig@yamamotomaika_official)

山本舞香分享多張與老公Hiro的合照，一套二人以「黑白配」的型格路線示人，另一套則是牛仔look，但牛仔look的其中一張照片中，山本舞香露出側身，亦有露出小腹，而且有微微隆起，未知是吃太多還是真的有孕在身，但單看著山本舞香抱著老公甜美的的樣子，就知道她很幸福。

山本舞香分享多張與老公Hiro的合照，一套二人以「黑白配」的型格路線示人。(ig@yamamotomaika_official)

牛仔look的其中一張照片中，山本舞香露出側身，亦有露出小腹，而且有微微隆起，未知是吃太多還是真的有孕在身。(ig@yamamotomaika_official)

單看著山本舞香抱著老公甜美的的樣子，就知道她很幸福。(ig@yamamotomaika_official)

Hiro是日本著名歌手森進一與森昌子的小兒子，哥哥是人氣樂隊ONE OK ROCK的主音森田貴寬（Taka），Hiro婚前形象很差緋聞不斷，曾被爆逼舊愛澤田友美兩度墮胎外，更曾與前AV天后明日花綺羅拍拖。反而山本舞香只是曾經曾與男星伊藤健太郎拍拖多年，二人分分合合，最後分手收場，直到傳出與Hiro撻著。

山本舞香只是曾經曾與男星伊藤健太郎拍拖多年，二人分分合合，最後分手收場。(ig@yamamotomaika_official)