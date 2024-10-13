Kiri T同粉絲共度「Happy Friday」　Zpecial宣布10月底出新歌

港鐵旗下的商場一連多個星期五及星期六巡迴舉行《Night Lounge晚間音樂會》，並邀請多位本地樂壇人氣歌手及組合到場獻唱，實行與眾同「樂」，讓大家可以盡情投入至Chill音樂世界。

港鐵旗下的商場邀請多位本地樂壇人氣歌手及組合到場獻唱，實行與眾同「樂」。

港鐵旗下的商場邀請多位本地樂壇人氣歌手及組合到場獻唱，實行與眾同「樂」。

而日前（11日）四人男子樂隊Zpecial及新生代創作才女Kiri T登上晚間音樂會的舞台，他們於活動中連環為粉絲獻唱，與一眾歌迷共度「Happy Friday」。活動甫始，Kiri T在現場一片歡呼聲中閃亮登場，她表示很感謝可以有機會唱歌給大家聽。Kiri T十分高興能舉辦Night Lounge，因為可以讓像她般的年輕歌手，亦可有表現自己的音樂平台，傳達自己的想表達的想法。Kiri T 隨後便連番送上多首人氣歌曲，包括有：《有些話要用英文說》、《關我蛋治》、《傷心的時候別說話》及大熱歌曲《至少做一件離譜的事》。

Kiri T在現場一片歡呼聲中閃亮登場，她表示很感謝可以有機會唱歌給大家聽。

四人男子樂隊Zpecial及新生代創作才女Kiri T登上晚間音樂會的舞台，他們於活動中連環為粉絲獻唱，與一眾歌迷共度「Happy Friday」。

四人男子樂隊Zpecial緊隨其後帥氣登場，引得在場歌迷尖叫不斷。Zpecial甫登場便表示十分高興能跟大家見面，因為與粉絲距離十分接近。為了答謝今晚一眾粉絲親身到場支持，Zpecial亦先後熱唱多首青春熱血歌曲，包括有：《年少輕狂》、《完全無關的事》及《her》，引得現場樂迷們與他們一起唱。Zpecial為了答謝在場的粉絲為大家壓軸獻唱人氣大熱歌曲《深夜告別練習》，將氣氛推至高峰。最後，Zpecial更即場宣布10月底即將推出新歌，引得完場尖叫不斷。

Zpecial甫登場便表示十分高興能跟大家見面，因為與粉絲距離十分接近。

Zpecial為了答謝今晚一眾粉絲親身到場支持，先後熱唱多首青春熱血歌曲。

Zpecial更即場宣布10月底即將推出新歌，引得完場尖叫不斷。