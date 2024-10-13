忠實「Hellosss」羅淑佩唔覺Ian係白馬王子　自嘲做得佢阿媽

忠實「Hellosss」房署署長羅淑佩昨日（12日）到電台接受訪問，主持人車淑梅更大讚羅淑佩是「最接地氣署長」。車淑梅發文表示羅淑佩落力打擊濫用公屋令不少人都大讚：「去年8月出任署長，10月即推出打擊濫用公屋政策，為什麼如此著急？由運輸署長轉任房屋署長，由一個火圈跳到另一個火圈有什麼感受呢？原來除了Ian她有了一位新偶像，他是誰？她一定不會見新聞人物何生何太，原因何在……？」

忠實「Hellosss」房署署長羅淑佩昨日（12日）到電台接受訪問，主持人車淑梅更大讚羅淑佩是「最接地氣署長」。（車淑梅Facebook相片）

車淑梅於節目中問到羅淑佩會吾擔心「追星署長」的稱號，而羅淑佩則表示不介意，她覺得每個人都有自己的生活，自己也像普通人一樣，有喜歡的活動：「我去到呢個年紀，點解大家覺得唔可以再做返一啲大家都做嘅事情呢？」羅淑佩亦表示平時會聽歌、看演唱會等活動去放鬆，但她不覺得去看演唱會或是有喜歡的歌手就等於「追星」。羅淑佩說除了陳卓賢（Ian），她今年也看了江𤒹生（AK）、鄭秀文及郭富城等歌手的演唱會，並非單一只看了Ian的演唱會：「有啲演唱會吸引多啲媒體，咁佢哋影到相、寫兩句，有啲其實我去咗擺埋喺Facebook大家都可能冇留意、冇報道，就咁啫。」

「首席Hellosss」羅淑佩（左一）頭場就有去睇Ian演唱會！（fb圖片）

署長係真愛，連應援布置都唔放過。（fb圖片）

羅淑佩除了回應「追星」一事外，更罕有回應感情問題。羅淑佩表示自己還是單身，但沒有刻意的去追求戀愛，所以是「等天意」的狀態。但被問到Ian是否她的理想型時，她則帶點激動表示自己年紀大：「吓？我做得佢阿媽有找喎！」雖然Ian不是她心中的白馬王子，但就覺得Ian當她的兒子也不錯。