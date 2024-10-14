金剛發文悼好友卻被當離世　遭網民洗版留RIP無奈澄清︰我很健康

金剛本身是台灣人，在台灣演藝圈出道，與很多當地的圈中人熟稔。近日他的好友汪建民因肺腺癌離世，生前做了65次電療，但仍對病情無助，痛苦難當。與對方情同兄弟的金剛得悉死訊後傷心不已，而昨日（13日）是汪建民的告別式，金剛當然都有出席，送好友最後一程。

台灣藝人汪建民日前因肺腺癌離世，終年56歲。（IG@air.570123）

汪建民的IG上，亦有跟好兄弟金剛的合照。（IG@air.570123）

他昨晚在社交平台貼上與汪建民的黑白合照，透露自己心聲，他說：「哥哥，這幾天一直不敢相信你突然離開的事情…直到今天去送完了您最後一程，看到了您依舊帥氣的照片後，我忍不住了…謝謝你在我還沒去香港那段時間這麼照顧我，甚至我到了香港後，很常關心我過得怎麼樣呀，心情如何呀，有沒有吃飯啊，這些等等…每次我只要一回來你二話不說直接訂好餐廳，說走，吃飯！如此簡單的舉動卻讓人窩心☺️我感覺這些都好像才剛剛發生的事情而已，沒想到今天再見您已是天人永別了…我只想說很多話永遠都會留在我們彼此的心中，謝謝哥哥，願天堂沒有病痛，一路走好，希望來世我們還能再相見，心中永遠的哥哥🙏🏾🙇🏽」

金剛貼黑白合照，悼念日前離世的好友汪建民。（IG@aloha6969）

明明金剛已寫得很清楚是好友離世，不過竟有不少網民以為過身的是金剛，留言跟金剛說「RIP」，已不知是認真還是「玩膠」，網民說：「金網（剛） rip😭記得以前細細過睇獎門人 好like你 願天堂沒有痛苦」、「金剛大哥 一路好走 人生無常 下輩子再來拍獎門人 」相信金剛都十分無奈，一邊面對住好友離開的噩耗，一邊還要向網民澄清自己平安說：「我很健康…」

其實金剛都寫得很清楚是好友離世。（Threads@aloha6969）

有網民竟留言跟他說RIP，他不得不澄清自己很健康。（Threads@aloha6969）

而且不止一位網民留言，甚至當消息廣傳開去後，有愈來愈多人加入戰團「玩膠」，難分真與假。（Threads@aloha6969）