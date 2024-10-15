志玲姐姐組新女團? 挑戰自我走過每個階段　田原香滴雞精一路陪伴

一向大方溫柔的志玲姐姐原來都有熱情好動的一面！志玲姐姐在新廣告中穿上性感又型格的黑色舞衣，與一眾舞者的載歌載舞，猶如新女團的形象令人耳目一新，亦將志玲姐姐勇於挑戰自我、不拘泥於年齡限制的一貫信念表露無遺。由單身到結婚，到成為母親，觀眾一直以來見證志玲姐姐的蛻變，志玲姐姐在新廣告花絮中提到，陪她走過人生不同階段的，是田原香滴雞精，十多年來，都是志玲姐姐體力、自信的原動力！



田原香X林志玲最新完整版廣告及拍攝花絮︰

四神滴雞精煥發腸胃健康 孕媽媽安心飲用

凍齡有方的志玲姐姐，光滑細嫩的肌膚令人羨慕，正所謂腸胃健康掌管肌膚質素，提起保養之道，飲用超過十年田原香滴雞精絕對是她的美容秘方之一。常溫四神滴雞精從原料與功效都有過人之處，精煉而成的雞精，並採用正統四神，包括芡實、蓮子、山藥，以及以茯苓取代薏仁，孕媽媽都能安心飲用。四神滴雞精不但有健脾開胃、幫助消化的功效，更有助營養一次吸收到位，適合消化不良的長輩、日忙夜忙忙到胃痛的好朋友、連不愛吃飯的小孩都適合飲用，小小一包解決大家的腸胃煩惱！

加倍努力突破自己 滴雞精提供雙倍體力

志玲姐姐更在新廣告花絮中大方分享與姐夫甜蜜的相處之道︰「溫柔的接住另一半，分享煩惱，給對方百分百的支持，無論生活與工作上都會遇到挫折或低潮，拒絕成為情緒的奴隸。給伴侶情緒價值，當對方能量不足時或心情不好時，就要拉對方一把，做自己情緒的主人。」經常海外旅行公幹的志玲姐姐，出門前帶上幾包四神滴雞精，包裝設計非常方便︰「在海外要適應時差、三餐作息不定時，常會導致胃口不佳，我都會喝四神滴雞精補充營養，四神滴雞精能促進食慾，讓吃進去的營養好好吸收，全家都很喜歡。」

獨特炭香風味 加熱飲用香醇順口

不少人對滴雞精的味道和口感都十分好奇，究竟令志玲姐姐一試愛上的四神滴雞精是什麼味道，今次就為大家試飲。滴雞精帶有獨特的炭香，相信是田原香的傳統風味，喝起來順口且香醇，加熱後即可直接飲用，口感像在喝久熬的雞湯，非常美味，難怪志玲姐姐都是四神滴雞精的忠實粉絲！

田原香秋季周年慶將於10月16至26日舉行，想跟志玲姐姐一樣保養得宜，就要留意活動期間優惠8折起，買越多折越多，加入Whatsapp 6279 2977了解更多優惠訊息，也可到門市試飲體驗。

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(資料及相片由客戶提供)