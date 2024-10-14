84年《鹿鼎記》重播｜4大必知冷知識　梁朝偉劉德華打戲真身上陣

金庸所著的武俠小說曾被翻拍過千千萬萬遍，但曾受過金庸稱譽的卻卻寥寥無幾。最近TVB深宵時段11點半重播由梁朝偉和劉德華分別主演韋小寶和康熙，1984年的《鹿鼎記》。兩人在此劇中有絕佳默契和火花，更被金庸本人開腔大讚是最棒的《鹿鼎記》版本！

由梁朝偉、劉德華主演的1984年版《鹿鼎記》，被譽為是香港電視史上最經典的《鹿鼎記》。（劇照）

周星馳《鹿鼎記》都演出過韋小寶，也相當成功。（截圖）

1984年《鹿鼎記》除了是「金庸認證」的最佳版本外，劇集亦有不少趣事。現今的古裝劇集，雖然背景設定都是清朝，不過大多數演員都因身兼兩套甚至幾套劇，所以演出時都口只會戴頭套而非剃光頭。根據當年片段，原來梁朝偉在拍1984《鹿鼎記》時也戴了頭套，不過就是「剷青」後戴上清朝髮型「金錢鼠尾辮」 的造型頭套。

有一幕講梁朝偉被劉德華「過肩摔」時，清朝髮型造型頭套整個甩出，十分爆笑。（《鹿鼎記》/ TVB / YouTube截圖）

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這個版本有傳是金庸最滿意《鹿鼎記》電視版的版本，兩位主角當時也算是新人，配合小說主角韋小寶和康熙的人設。（截圖）

梁朝偉熟讀《鹿鼎記》每個細節。（截圖）

丹爺讚梁朝偉。（《鹿鼎記》截圖）

更令人佩服的是，原來梁朝偉和劉德華兩位在拍攝一些武打戲份時，也會親自上陣。一拳一腳交手零電腦特效，全都是硬橋硬馬真功夫，十分有70，80年代功夫片的影子，讓人看得十分過癮！

當年不流行電腦特效，所以大部分打鬥都是零CG，令人佩服的是，當中場面都是由梁朝偉和劉德華親身上陣。（《鹿鼎記》/ TVB / YouTube截圖）

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與現時TVB製作稍有不同，原來當年《鹿鼎記》花了足足6個月才完工，與現今絕大部分劇集質作相比，多了差不多一倍時間。日對放對6個月，又難怪梁朝偉和劉德華均會說，拍完劇之後兩人就變成了好朋友。梁朝偉曾受訪時，就說過：「好辛苦但好玩，大家好信任，隨時就好有默契。」

最近TVB重播《鹿鼎記》，更釋出幕後花絮，其中就有不少搞笑片段。（《鹿鼎記》/ TVB / YouTube截圖）

最近TVB重播《鹿鼎記》，更釋出幕後花絮，其中就有不少搞笑片段。（《鹿鼎記》/ TVB / YouTube截圖）

最為人津津樂道的，肯定是開拍前梁朝偉睇了6遍《鹿鼎記》原著的事。事緣有一次訪問中，梁朝偉提到當年得知要演韋小寶後，他就找了原著去看，更前後睇了「至少6遍」，而且每個細節都讀得滾瓜爛熟。

其中一場戲拍到凌晨2點，因為工作人員不確定道具上有幾隻雀，梁朝偉就立刻說是「5隻」。當時工作人員有質疑，就打去問劇集監製，最後果然是5隻雀。大家都見識到梁朝偉的驚人記憶力，而他還得戚的說：「不要挑戰我（Don't challenge me）。」

當年梁朝偉和劉德華演的《鹿鼎記》被視為最神似的韋小寶和康熙。（網上圖片）