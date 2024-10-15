《打開天空》51歲陳紀匡年初再做老竇　轉行身家倍升仲有份踢村超

講陳紀匡這個名字大家未必知，但他的前名「陳建穎」就可能比較有印象，他在1995年出道，與陳慧琳、陳曉東及邱穎欣以一曲《打開天空》打入樂壇，歌曲勁洗腦易上口，加上以廣告形式多次播放，令歌曲一炮而紅。

呢句歌詞，見字都有聲。（MV截圖）

陳紀匡當年以「陳建穎」藝名出道，曾是95年力捧新人之一。（MV截圖）

不過後來爆紅的只有陳慧琳和陳曉東，儘管陳紀匡都出過兩隻碟，06年去台灣再出多一隻國語碟，但始終發展平平，在觀眾眼裡他只是「一曲歌手」，他於07年也黯然離開幕前。

但公司將資源傾向陳慧琳與陳曉東，陳建穎發展未如二人。（MV截圖）

陳紀匡還唱過卡通片《Kobo看天下》港版主題曲《快樂 Cha Cha Cha》，90後可能都有聽過。（MV截圖）

陳紀匡在香港樂壇出過兩隻碟。（網上圖片）

他曾表示：「覺得娛樂圈要等，同埋太過不受自己控制。」於是便轉職保險業，由低做起，用十年時間慢慢攀上高級分行經理之位，並已結婚誕女，擁有幸福家庭。近日有網民開Post討論他，特別強調他在2016年用900萬買了一個浪澄灣單位做業主，又指他有點像MIRROR的陳卓賢（Ian）。

陳紀匡（左）轉職保險業，由低做起，用十年時間慢慢攀上高級分行經理之位。（fb圖片）

近日有網民出post討論陳紀匡。（fb圖片）

近日有網民出post討論陳紀匡。（fb圖片）

其實陳紀匡轉行後確實撈到風生水起，他曾貼出自己擴充辦公室、出席保險業頒獎禮的照片，成立新團隊時透露過自己帶領著近500人的中港財策顧問。從他的社交平台所見，他常常食fine dining，亦不時出入馬場，月前去完香港國際馬匹拍賣會，但他就說自己只是參觀而已。

陳紀匡出席保險業頒獎禮。（fb圖片）

陳紀匡常常打網球。（fb圖片）

曾自稱過著「運動人生」的陳紀匡，不但常常打網球，亦熱愛足球。他與羅家英哥是波友、跟任達華睇世界杯不特止，去年原來還有份踢「貴州村超」。翻查紀錄，他其實是明星足球隊成員，有「重砲」之稱，長處是喜歡長距離射波，射球力量勁。

陳紀匡常常打網球。（fb圖片）

51歲身型都不算走樣，只是有少少少少肚腩。（fb圖片）

2022年，與任達華一齊睇世界杯。（fb圖片）

同家英哥跟開波。（fb圖片）

陳紀匡上年8月有份隨明星足球隊去貴州榕江踢村超。（fb圖片）

陳紀匡（陳百祥後方）是明星足球隊「重砲」。（抖音@香港明星足球隊）

陳紀匡（右二）與明星足球隊。（抖音@香港明星足球隊）

至於家庭方面，陳紀匡15年與太太成家立室，翌年誕下女兒Avery；年過50的他仍有心有力，今年初再做老竇，擁有幸福美滿家庭。

陳紀匡15年與太太成家立室。（fb圖片）

今年初，陳紀匡以50歲之齡再做老竇。（fb圖片）