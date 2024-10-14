靈堂版《係咁先啦》只改一粒字就勁夾　短片瘋傳：新一代殯儀之星

由,試當真MC $oHo & KidNey（蘇致豪和許賢）主唱的《係咁先啦》曾引起一股熱潮，當中一句「走先喇係咁先喇，下次再玩吖」真的是唱到街知巷聞。早前《全民造星3》旨呈在九龍殯儀館舉行極度破格的靈堂演唱會，當中歌單就有《月球上的人》，《活著viva 》，《活着多好》及《係咁先啦》等11首歌曲。

《全民造星3》旨呈在九龍殯儀館舉行極度破格的靈堂演唱會。（截圖 / threads@andy3think）

其後他於threads上分享一些演唱會片段，其中改篇的靈堂版《係咁先啦》更得到一眾網民畀like留言讚好。雖然有網民留言說：「真係幾難聽」，但超過9成網民都讚口不絕，有人更留言表示想要完整歌詞，又有人更表示自己死後想邀請他到場唱歌，說：「聽完有種莫名既感動。可以為留下來的人準備一份禮物，也許係喪禮既另一種意義」，「新一代殯儀之星，如果我有錢，死咗之後都想請你唱首歌」，當中更有人說：「我媽媽走個時條片就係用呢首歌」。

《全民造星3》旨呈在九龍殯儀館舉行極度破格的靈堂演唱會。（截圖 / threads@andy3think）

《全民造星3》旨呈在九龍殯儀館舉行極度破格的靈堂演唱會。（截圖 / threads@andy3think）

《係咁先啦》靈堂版 歌詞

走先喇係咁先喇

下世再玩吖

再見喇係咁先喇

下世見啦吓

走先喇係咁先喇

下世再玩吖

再見喇下次見喇

有下世嘅話

來讓我一個走

さようなら 各位親友

無謂要我 找借口

不如誠實吧 你我都玩夠（我已經玩夠）

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