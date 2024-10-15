伍富橋床照流出捲出軌風波　老婆生日出千字文：我要讓大家失望了

伍富橋2022年與富家女友梁兆楹（Shirley）結婚，據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻將館，身家以億計算，令伍富橋婚後一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。兩年來，伍富橋都懶理外界酸言酸語，積極經營健身房生意，不過正與老婆於馬爾代夫度假的他就意外捲入偷食風波，令他不得不上載多張床照，發千字文激動澄清。

二人正身處馬爾代夫度假。（截圖）

日前有人私訊Shirley，表示伍富橋出軌：「我有你老公偷食證據起（喺）手」，Shirley僅回覆一個「good」嘅表情符號，同時表示：「想睇」雖然是笑話一則，但事件越演越烈，令伍富橋以「被屈出軌KOL」的身分，作出以下聲明。

伍富橋老婆收爆料訊息稱有男方出軌證據。（截圖）

自爆出軌證據！（IG/@alvinngfukiu）

原來係拍緊MV。（IG/@alvinngfukiu）

全文如下：

今天是2024年10月15號，

首先我要祝我太太30歲生日快樂，我非常慶幸我們踏進人生30歲的時刻都有對方陪伴著，多謝你在這段婚姻裏帶給我的歡樂，照顧，關懷，體諒和無盡的包容，你是這個世界上最好嘅存在。能將你娶回家是我人生最大的福氣，多謝你在我人生最不堪的時候也選擇嫁給了我。

亦可能因為受你樂觀勇敢的性格影響，我學會了面對，關於近日有關我出軌的新聞，我想我要讓大家失望了，在此我想鄭重作出回應，希望大家可以了解事情的真相。在我和太太準備出發生日旅行之際，收到一個假account的訊息，對方聲稱有我所謂出軌的證據在手，之後我亦用語音要求他send出來，但是對方再沒有回覆過。我當時真的非常憤怒，我想沒有人喜歡被人冤枉吧。尤其我十分在意我太太的感受，雖然我知道以她強大的心臟這事情影響不了她，但我認為這是一個極度自私並且不負責任的行為，究竟要如何扭曲的心態才可以這樣不負責任地誣蔑和傷害他人。當時太太叫我不用太在意，但到現時事情發酵，作為男人，作為一名丈夫，我覺得我有需要面對及回應，更重要的是澄清。

在此最後鄭重聲明，如你有證據，歡迎你直接放上網，不用DM我太太或者我本人，如果並沒有，就希望你學會不要將自己所謂的快樂建立在別人的痛苦身上。

還有，出軌和被出軌，都跟樣子和家庭環境背景無關，是每個人的道德和人格問題。就算你們覺得我沒有道德，但其實我更沒有膽量。每個人都不會完美，但至少要善良。己所不欲，勿施於人，這樣你會活得快樂一些。還有那些想看見我婚姻失敗的人，希望你們都可以活得幸福快樂。

我亦明白標題嘅重要性，但希望如果再有下次，大家可以直接以伍富橋作主旨，不要再牽連無辜的人。懇請可以顧及一下我們雙方都有家人的感受。

同時，在此亦非常多謝這位匿名的朋友，本來在煩惱寂寂無名的我，應該怎樣宣傳我的新歌呢？謝謝你的一個訊息，令我有了這個宣傳新歌的機會。你知道像我這種人要熱搜是多麼難嗎？

這次的MV是我這麼多年以來未嘗試過的風格，以上附上花絮及‘床照’和跟那位朋友的完整對話。

希望大家嚟緊多多支持我的新歌 《一劇之本》

被屈出軌KOL上

伍富橋夫婦經常在網上放閃。（IG圖片）

Shirley突然收到一個私訊，指他老公伍富橋在外「偷食」。(IG@alvinngfukiu)