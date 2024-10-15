霍哥求救唐安麒解決男人最痛　10日瘦36吋踢走啤酒肚重振雄風

現年35歲的人氣KOL「霍哥」霍俊邦向來是「索女磁石」，長年有連綿不絕的索女主動埋身合作，男人威威！雖憑轉數快及超勁口才而深受各路高質女神歡迎，但至今超過7年霍哥都是「守dry」單身，身邊美女如雲，都是只有「齋睇」兩個字！踏遍天涯海角仍未找到「霍嫂」，最痛未算這種，因踏入中年身形發福，育成大肚腩，日夜忐忑因它出現失控，霍哥說男人最痛算這種！

現年35歲的人氣KOL「霍哥」霍俊邦向來是「索女磁石」。（資料照片）

為消滅大肚腩重振雄風，早前在書展抽Yes!Card時認識Angel Face「瘦身教主」唐安麒的霍哥，不單即場稱對方為「大家姐」，更見好友兼大馬女神Miko Wong成為美顏瘦身專門店的「宇宙飲食」星級見證人，令他把心一橫博一鋪，親自一試美顏瘦身專門店的皇牌瘦身計劃「10日瘦10吋」！

霍哥說自出娘胎以來，從來沒有做過任何瘦身療程。（資料照片）

霍哥說自出娘胎以來，從來沒有做過任何瘦身療程，他一直認為單靠做gym就可成功修身，但眼見即使常常健身，大肚腩不單未有消失，反而日益「加碼」。霍哥在Angel Face分店進行「10日瘦10吋」計劃時，刻意暫停所有健身及運動，來體驗計劃的真實成效。結果10日後，霍哥驚訝發現全身減了36吋，肚腩更減了2吋，他說：「今次我真係服咗大家姐！受小弟一拜！」有片有真相！霍哥親自拍片紀錄「10日瘦10吋」的過程，包括先接受專業健康顧問諮詢，得知自己屬於脂肪型肥胖，更驚見原來已「超磅」！身高1.9米的霍哥，其標準健康磅數應為172磅至181磅，但他超重20磅，體重是208磅！

霍哥說自出娘胎以來，從來沒有做過任何瘦身療程。（資料照片）

10日內霍哥先後接受「10日瘦10吋」的多個療程，包括「磁頻能量纖形療法」及隔空溶脂等，全面針對啤酒肚、腰間鬼祟肉、鬆馳背肌等，同時按專業健康顧問指示下，進行「宇宙飲食」，以及服用所提供的AK健康食品如排毒酵精等，全面排毒溶脂。霍哥說：「話說早排喺書展認識咗人稱「大家姐」嘅Dr.Angel唐安麒，我仲同佢分享咗我一個小秘密，亦都係最傷男人自尊心、非常頭痛嘅問題，就係我霍哥開始出現大肚腩！大家姐知道後，就捉咗我去接受減肥挑戰，試吓『10日瘦10吋』，一齊搞『溶脂』計劃！」

霍哥10日瘦36吋踢走啤酒肚重振雄風。（資料照片）

霍哥續說：「10日內我做咗一連串療程同埋跟足『宇宙飲食』法，我真係估唔到，我係『超標』，唔止係瘦10吋，10日內瘦咗36吋！個啤酒肚話咁易就縮水減咗2吋！加上『宇宙飲食』，體質都開始唔同，冇之前咁易攰或便秘。以前我覺得只有女仔先至去做療程，其實男士都一樣可以，好處係可以針對式改善身形同體質，有效排毒溶脂外，仲有美顏瘦身專門店嘅姐姐煲埋靚湯你飲，不過做療程嘅靚女治療師IG，我就攞唔到嘞，哈哈！」