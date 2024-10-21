30歲黃嘉雯初出道被指容貌蒼老　最新狀態逆轉青春全靠一個秘訣

黃嘉雯在《香港小姐競選2019》以25歲以年齡成功奪冠，本身是模特兒的她，一參選便成為了大熱份子，奪冠也不令人意外。不過，黃嘉雯當選港姐後並沒有得到一面倒的喝彩，反而有網民批評她雖然只有25歲，但容貌卻比年齡蒼老不少，看下去像30多歲，一片網上的吐槽聲音亦令她奪冠的背景上留下一小片陰影。

黃嘉雯在《香港小姐競選2019》以25歲以年齡成功奪冠。（節目截圖）

而黃嘉雯奪冠後的星路也並不好走，當年正正是新冠肺炎（COVID-19）的高峯期，工作量大減，她亦不像同樣貴為冠軍的師姐麥明詩、馮盈盈和陳曉華當選後工作不斷，未曾卸任已常在綜藝、劇集中亮相。不過，黃嘉雯並沒有放棄，近年除了有劇拍，也愈來愈主持工作，事業開始上軌道。而當初的負評漸漸被扭轉，不少網上言論指她近一兩年愈來愈靚，比當選時後生了不少。

當年奪冠，有網民批評她雖然只有25歲，但容貌卻比年齡蒼老不少。（資料圖片）

作為演藝界的人份子，黃嘉雯在當選前是模特兒的身份，一早已經開始了藝人最辛酸的部份，就是捱更抵夜、食無定時、長期化妝等等，為保持最佳狀態，將自己的身體推到極限，為了就是在觀眾面前可以呈現最好的自己。透支過後，自然會留下不少後遺症，或者看下蒼老也是其中一項。

黃嘉雯在當選前是模特兒的身份。（資料圖片）

黃嘉雯近來可以逆轉青春，根據她的分享，原來是服用了SEASONS 田心日辰NMN逆轉齡30000，超過98%用家實證可以有效改善皮膚質素、有效改善記憶力、有效改善睡眠質素。黃嘉雯指自己服用一個月，精神和睡眠質素明顯改善了很多，平時睡覺一晚要醒幾次，現在可以一覺睡天光。有一段時間自己免疫力差，出面爛面情況，食了一個後皮膚狀態有明顯改善，而且再沒有復發爛面情況。

黃嘉雯近一兩年愈來愈靚。（IG@carmaneysantiago）

NMN逆轉齡30000每日只需服用一粒，NMN純度達99.9%，美國GMP認證天然方法由酵母提取，每粒NMN高含量500mg，適合素食者選用。而且沿用DRcaps®專利腸溶膠囊(直達腸胃)極方便，能為身體增強自身DNA修復、有效改善睡眠質素，讓皮膚Q彈水潤，減退老化從而得到青春活力。

黃嘉雯服用NMN逆轉齡30000。

即刻青春晒！

現時SEASONS田心日辰NMN逆轉齡30000於10月26日(六)萬寧出位價，只限一天，平均每件低至$1,090 (原價$1990 )，買兩件$2180 ︱單件$1290

指定推廣店舖仲有額外優惠，快啲黎掃貨啦!

買4盒額外加送 #SEASONS NMN逆轉齡30000 1盒60粒(價值:1990)

買12盒額外加送 #SEASONS NMN逆轉齡30000 5盒60粒（總值:$9950）

記得mark定日子到時喺萬寧網店搶購：https://bit.ly/4eMyRef

指定推廣員店舖地址： https://urlc.net/NmFZ