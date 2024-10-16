皇馬巴塞傳奇隊來港陣容曝光　人氣女神將現身記招與球星切磋球技

《LEGENDS ASSEMBLE傳奇球星表演賽系列 - 皇家馬德里球星 對 巴塞隆拿傳奇》，將於2024年12月20日假香港大球場舉行。兩隊頂級球隊在香港擁有大批死忠球迷，皇馬更是相隔21年再度訪港，加上對陣死敵巴塞，噱頭十足，也令球迷們引頸以待。

「LEGENDS ASSEMBLE傳奇球星表演賽系列 - 皇家馬德里球星 對 巴塞隆拿傳奇」，將於2024年12月假香港大球場舉行。

雖然波要12月先有得看，但據知今次來港的球星陣容相當豪華，皇馬方面有：費高（Luis Figo）、羅拔圖·卡路士（Roberto Carlos）、卡斯拿斯（Iker Casillas）、米高·奧雲（ Michael Owen）、費蘭度·摩連迪斯（Fernando Morientes）、基斯頓·卡林保（Christian Karembeu）；

而巴塞方面也粒粒巨星：沙維（Xavi Hernandez）、大衛韋拿（David Villa）、佩奧爾（ Carles Puyol）、哥利斯馬（Ricardo Quaresma）、史岱哲哥夫（Hristov Stoichkov）、路爾斯加西亞（Luis Garcia）。

巴塞傳奇球星路爾斯·加西亞（Luis Garcia）及皇馬名宿摩連迪斯（Fernando Morientes）將率先來港，現身記者會。（IG@legends.assemble.asia）

今次表演賽的記者會將於明天（17日）舉行，巴塞傳奇球星路爾斯·加西亞（Luis Garcia）及皇馬名宿摩連迪斯（Fernando Morientes）屆時會現身，一同見證公佈表演賽詳情及兩隊訪港球星陣容。與此同時，大會更特別邀請近來迷上足球，女團COLLAR成員Ivy So蘇雅琳現身「朝聖」，並即席與路爾斯·加西亞及摩連迪斯切磋球技。