女團門面擔當罕曬邪惡視角若隱若現惹遐想　竟有網民認錯係沈殷怡

現年21歲的王家晴（Candy）是女團COLLAR「門面擔當」，憑仙氣甜美臉孔吸引大批男粉絲，縱使近年被指整個人「發福」不少，甚至被揶揄靚糖變「方糖」，但也沒有動搖粉絲對女神的愛。

Candy是女團COLLAR裡面的「門面擔當」，也是不少人心目中的女神。（IG@candyw1219）

Candy近年身形豐滿不少。（IG@candyw1219）

站在隊友Marf隔離更為明顯。（資料圖片/陳順禎攝）

而Candy也是非常識做的，昨天（15日）隨COLLAR到沙田出席《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》記者會，不少晴天蛙蛙（粉絲暱稱）到場吶喊助威。事後，她在社交平台窩心寫道：「辛苦了，好好休息食野（嘢）飲水」並附上一條可愛吃東西片段，多謝粉絲送給她的Granola，其中一幕更令不少粉絲熱血沸騰。

COLLAR出席《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》記者會，Candy大騷玉腿。（資料圖片/梁碧玲攝）

COLLAR出席《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》記者會，Candy大騷玉腿。（資料圖片/梁碧玲攝）

片中，Candy穿著昨日活動時的Deep V、露腰團服，隔著屏幕向粉絲狂放電兼大派飛吻，冧到粉絲暈到一陣陣；其後當她在調整拍攝鏡頭時更有「意外驚喜」。皆因Candy在鏡頭前彎著腰時，邪惡視角上圍若隱若現，性感又吸睛，加上隨著音樂扭動身體，惹人遐想。

Candy拍片答謝粉絲支持，非常窩心。（IG@candyw1219）

狂放電。（IG@candyw1219）

仲有飛吻。（IG@candyw1219）

這個視角好邪惡。（IG@candyw1219）

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隊友Day（許軼）配合昨日活動的泰國元素，搞笑留言：「泰無聊」，其他網民也跟隊說：「泰窩心」、「泰甜」、「泰靚」、「泰可愛」；但當中竟然有網民看錯以為是ViuTV女神沈殷怡：「第一眼以為係Shirley Sham，不過兩位都係靚女」。

隊友Day（許軼）配合昨日活動的泰國元素，搞笑留言：「泰無聊」。（IG@candyw1219）

網民留言。（IG@candyw1219）

網民留言。（IG@candyw1219）

另外也有網民Mean爆說：「塊面咁圓 下巴都無埋 建議食少D」，對於被指身形暴脹，Candy早前受訪時表示其實一直有keep fit，「我係手腳瘦，塊面有肉。我有試過做gym，但因為我體質係好易有肌肉，所以變得愈來愈橫，而家每日做帶氧運動，至少都做45分鐘，塊面練習都有做。」對於被指發福後與Error的「肥仔」梁業撞樣，Candy並未有因評論感不快，還表示：「減肥係女人一輩子嘅事，自己都一直搵緊對自己最有效又健康嘅方法。」

有網民第一眼以為Candy係ViuTV女神Shirley Sham。（IG@shamshirley）