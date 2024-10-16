企業強人丨朱智賢跟男友謝東閔首度同場鬥戲　爆私生活鬧交咁反應

《企業強人》踏入結局周，劇情越來越緊湊，為「吞併」世代物流，趙愷（陳豪飾）前度丁寧（朱智賢飾）行動升級，先利用程璐（尹詩沛飾）以「反無間道」身份接近趙愷，並以「落藥咖啡」令趙愷跌入毒駕陷阱；為了大局趙愷被逼放棄世代物流主席身份，並點名理念相同的方芳（龔嘉欣飾）接棒，不過方芳因資歷問題備受嚴重質疑；另邊廂丁寧以趙愷清白問題逼令宋翹（張曦雯飾）與方芳力爭主席，令趙愷與宋翹及徐道明（譚俊彥飾）的鐵三角關係備受動搖，更有網民好奇徐道明角色會否最終「反轉反轉再反轉」，成為劇集最終極Big Boss。

譚俊彥飾演徐道明，最終會唔會「反轉反轉再反轉」，成為最終極Big Boss？（電視截圖）

朱朱及謝東閔同場演戲。（電視截圖）

而昨晚（15日）焦點場口，非真‧情侶朱智賢與謝東閔鬥智鬥力莫屬，相關場口在正式播映前，已在網絡引發熱討。為力阻方芳當選主席，丁寧利誘Vincent（謝東閔飾）在媒體面前大爆方芳黑材料；一直對方芳心存妒忌的Vincent表面配合，但在重要關頭掉轉槍頭力撐方芳憑實力進入世代物流董事局，令原以為奸計得逞的丁寧方寸大亂…相關場口，無論是謝東閔一副運籌帷幄的突然變節樣，或是朱智賢的「口蜜腹劍」及方寸大亂後的秒速變臉樣均演繹到位；而謝東閔一句夾雜浮誇與憨直的「你當我Kai架」，更獲網民大讚醒目又可愛。

Vincent嘅突然變節大快網民心。（電視截圖）

謝東閔一句夾雜浮誇與憨直的「你當我Kai架」，獲網民大讚醒目又可愛。（電視截圖）

謝東閔對姜大衞言聽計從。（電視截圖）

由於謝東閔與朱朱是首度以真情侶身份合作對手戲，場口自然別具話題性，不少網民笑言「相當醒神」。談到與男友首度合作拍劇，朱朱笑言二人在拍攝現場「零交流」：「我哋事前冇特別溝通，因為驚夾定會好假。同埋我本身一拍劇就會工作mode，所以現場冇乜話同佢好多交流，我想專注做番丁寧，唔想突然抽離做咗朱朱。所以一埋位我哋只係對戲，冇傾偈嘅。」

朱朱坦言起初知道與男友會有對手戲時，確實有點緊張：「因為太熟喇，開頭有擔心自己投入唔到。」問到二人私下意見不合時會否嗌交時，朱朱說：「我哋冇鬧交架喇，唔出聲就算，之後就會冇事，咁多年大家都好習慣大家嘅性格。」

朱智賢與謝東閔戲中鬥智鬥力。（電視截圖）

謝東閔同朱朱一個浮誇、一個內斂嘅演繹，令場口更添睇頭。（電視截圖）

謝東閔同朱朱一個浮誇、一個內斂嘅演繹，令場口更添睇頭。（電視截圖）

另憑劇中造型贏盡好評的朱朱，前晚一襲露腰套裝短裙將其葫蘆身形、小蠻腰及長腿三大優點展露無遺，而且即使著住坐低仍是「零唧肉」，顏值及健美度再獲關注。問到Keep弗心得，朱朱大方分享三大心得：「我不嬲唔太飲甜嘢，就算飲珍珠奶茶，我都係走甜，我慣咗飲冇糖份嘅嘢。因為我覺得飲嘢係會唔覺意地飲咗好多糖份，所以我覺得要戒得好清。第二要戒宵夜，當然我都覺得好困難，尤其冬天夜晚開工，硬係想食啲熱辣辣嘅嘢。第三係要做少少帶氧運動，因為可以幫助燃脂，例如行山、跑步咁。」

朱朱身材好Fit。（電視截圖）

朱朱呢個造型，仲晒埋長腿。（電視截圖）

張曦雯都一樣勁弗，佢哋劇入面除咗鬥霸氣，仲要鬥靚。（電視截圖）

另一焦點場口，絕對是「反骨秘書」程璐的慘淡下場！為了個人利益一再背叛趙愷的程璐，昨晚終遭丁寧反出賣、以其「落藥」罪證威脅其到警局自首、大快人心。尹詩沛在相關兩分半鐘的場口亦盡顯其綠葉實力，將戒備、心虛、狡辯、不甘、驚恐、無助及悔不當初等情緒富層次地演繹出來，獲讚成功Carry全場；亦有網民力斥程璐忘恩負義，更投入至叫程璐要「出街睇路」，相當搞笑。

尹詩沛幾個眼神，成功呈現場口角色複雜嘅心理狀態。（電視截圖）