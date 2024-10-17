無綫撞板小花池畔派對曬弗爆Body　五官愈來愈精緻靚到網民認唔出

現年30歲的無綫小花黃婉恩（Yancy），是2020年落選港姐，隨後簽約無綫，最先擔任無綫娛樂新聞台主持工作，至2022年離開加入劇組，除主持《港生活·港享受》外，亦曾客串《愛·回家之開心速遞》等劇集。早前還獲邀擔任《中年好聲音2》人氣王譚輝智新歌MV女主角。

黃婉恩是2020年落選港姐，隨後簽約無綫。（資料圖片/葉志明攝）

前港姐黃婉恩首次拍MV演譚輝智老婆。

黃婉恩經常周遊列國。（IG@yancy）

黃婉恩是船P常客。（IG@yancy）

但對比演藝工作，黃婉恩的私人生活更加精彩，經常去旅行，又不時在網上大晒名牌、及坐遊艇出海開派對，生活奢侈又富貴。近日她又晒出一輯出席池畔派對的相片，同行還有幾位前港姐姊妹王菲、 陳熙蕊及伍韻婷，大家抱在一起拍照，黃婉恩有感而發：「當我和這些女孩在一起時總是沒有壓力，那時你就知道她們是真正的朋友。」可見大家感情要好。

黃婉恩近日與幾位前港姐姊妹王菲、 陳熙蕊及伍韻婷出席池畔派對。（IG@yancy）

齊齊穿上dress code。（IG@yancy）

黃婉恩這個視角好邪惡。（IG@yancy）

相中，眾人穿上白色Dress Code，以黃婉恩最有睇頭，穿上一條Tube Dress的她，大曬完美胸型之餘還騷出一對大長腿，身材甚Fit，不少網民都看到心心眼。但也有網民留意到黃婉恩的樣子愈來愈靚，五官比以前精緻不少，還講笑靚到差點認不出。

黃婉恩有感而發。（IG@yancy）

不忘曬名牌手袋。（IG@yancy）

大曬fit爆身材，而且五官愈來愈精緻。（IG@yancy）

雖然入行時間不長，但黃婉恩不少撞板事件都令人留下深刻印象，如早前她在的士車廂拍照，被網民質疑疑似的士行車中沒有扣上安全帶；還有曾被DJ林柏希疑「揞名爆」呃飲呃食；不過最爆都是她有一次在採訪馬時亨主持的節目《馬時亨名人堂》錄影時，竟將馬時亨講錯『馬善行』，馬時亨一聽就覺得不對路立即反問：「馬咩？」當黃婉恩再講「『馬是行』」時，馬時亨忍不住謂：「咪咪咪，講錯名，你連名都講錯，哈哈哈……你一定要Cut咗佢。」場面相當尷尬，片段放上網民被網民狠批不專業。

黃婉恩曾被DJ林柏希疑「揞名爆」呃飲呃食。（IG@yancy）

早前黃婉恩在的士車廂拍照，被網民質疑疑似的士行車中沒有扣上安全帶。（IG@yancy）

黃婉恩早前訪問馬時亨連對方個名都講錯，被指不專業。（IG@yancy）

有不少報道指黃婉恩家底雄厚，不如過她否認自己在富裕家庭中長大。（IG@yancy）

黃婉恩一家五口都在英國生活，她當時一個人回港租屋住。（IG@yancy）

Yancy參選港姐時，被爆與何君堯的姪仔Bosco拍拖。（IG@boscojyho）

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