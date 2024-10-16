「東張女神」採訪險被露宿者用地拖打　自爆驚到手震卻被批評？

《東張西望》常常派女主持出外景，但間中遇到受訪者情緒不穩，出手打人都試過，利穎怡兩年前就曾因採訪美孚老鼠屋遇襲留下陰影，更因壓力大到鬼剃頭；又試過被地產舖男子用刀指嚇等等。而今晨（16日）更有《東張》攝影師報案，指在葵涌超級市場與一男一女爭執，被對方襲擊及毀壞攝影機，攝影師手腳受傷，身上有咬痕。警員接報到場調查後，拘捕一男一女，涉嫌刑事毀壞、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊等。

《東張西望》女主持採訪時不止一次遇襲，利穎怡兩年前就曾因採訪美孚老鼠屋遇襲留下陰影。（《東張西望》截圖）

除此之外，新一代「東張女神」廖倬竩在昨日（15日）播出集數中，採訪一名將30個行李箱放滿後巷的露宿者，上前了解對方居於該處的原因、表示想幫助對方時，那名婆婆就大吼：「搵第二個啦，唔該你。搵第二個呀！唔該你！唔好騷擾我！」見趕唔走廖倬竩，她未等對方表明來意，大叫「唔好嗌呀！走呀！」並拿出地拖向廖倬竩步步進逼，作勢打人，僵持數秒後，廖倬竩與攝製隊只得走人。

廖倬竩昨日採訪一名將30個行李箱放滿後巷的露宿者。（《東張西望》截圖）

廖倬竩走近對方時，露宿者極之抗拒，更用地拖趕走她，使她險被打。（《東張西望》截圖）

廖倬竩事後在社交平台講起事件仍猶有餘悸，她說：「我嗰日驚到有啲手震... 婆婆情緒唔係好穩定，氣沖沖咁攞住把地拖就向我哋嘅頭揈... 當時好聲好氣咁樣同個婆講嘢都冇用 🥲」

廖倬竩事後在社交平台講感受，表示「嗰日驚到有啲手震」，坦言好聲好氣同對方講都冇用。（Threads@ivyliu.iva）

網民都有留言，但就持有不同意見，有人說「其實已反映弱勢給公眾去關注, 已幫到了, 只是阿婆不明白你們的苦心！ 」廖倬竩表示只是盡自己所能，又透露《東張》有義工團隊幫他們回復正常生活。不過亦有一些批評聲音，認為舉住咪與攝影機，對方有敵意都正常，有人說︰「拎住支咪去幫人🤭 定係佢幫你有收視咋 幫人幫到咁 我都想喺個高地到幫吓人」亦有人重提利穎怡被打的經驗，認為問題出在TVB採訪手法：「咁係你公司問題啫，硬係要搵女人做訪問，利穎怡畀個女人打完之後都未識驚？」

網民對事件反應不一，甚至批評採訪手法。（Threads@ivyliu.iva）