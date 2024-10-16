陳卓賢自爆兒時百厭常遭父母體罰　一原因自我封閉初入行總匿埋喊

慈善機構「幸福傳聲基金會」電台節目《點算幸福》，近日一連兩集邀請了人氣男團MIRROR成員Ian陳卓賢擔任嘉賓，Ian大方剖白內心世界，除透露入行初心理健康一般，幸得張敬軒助他打開心扉，亦透露與家人關係，自言小時候十分百厭，經常被父母體罰。

在節目中，Ian提及早期的他比較閉封，源於經常被人誤會，故寧願不跟人溝通：「有段時間嘅我較封閉自己，因為成日畀人誤會，可能我想表達A意思，但大家會接收咗B意思，又或者見到我唔笑，就覺得我好cool，同人溝通有好多誤會產生，咁不如唔好溝通，久而久之變得封閉，反而近年嘅我願意同人分享多咗，可能因為個人成長咗啦。」

陳卓賢。

Ian續說初入行的他曾對很多事情都很執着：「2020年至2022年中，我心理健康一般，嗰刻唔意識到嘅，但而家睇番轉頭，就覺得有問題，嗰時成日唔開心，匿埋自己喊，可能係公司合約上嘅事，或者媒體報道嘅嘢，例如明明我冇做到，點解講到我有做，我會好唔開心。」Ian認為當刻喊咗係舒服，當然最重要是把事情消化，幸好有張敬軒的幫助，他表示：「我同佢（張敬軒）熟咗之後，發覺有好多相處點，佢亦會話我早段日子，同佢以前後生好相似，佢想我好啲，所以分享佢嘅經驗，開導咗我好多，同佢之間有種信任，知佢講嘅嘢係為我好，於是我試下做個改變，發覺自己舒服咗，冇再咁牛角尖。」

陳卓賢大談兒時經歷。

除了分享心靈，Ian在該節目中亦有提到與家人關係，他說：「出嚟做嘢之後，反而同家人關係Close咗，因為我喺屋企係最細，屋企有4兄弟姊妹，阿哥、家姐大我好多，細個嘅我好似獨子咁長大，佢哋唔會同我玩，亦唔溝通到，因為我可能啱啱升小學，佢哋已經中學，到出嚟做嘢後，大家話題及面對事情相似咗，關係比以前Close咗。」

陳卓賢認小時候百厭。

Ian指自己屋企是傳統家庭，長幼有序，而父母亦很嚴格，小時的他亦曾被「打到爆」，他指：「以前大家都係體罰，而家小朋友坐唔定，大家會知道可能有其他問題，例如ADHD（專注力不足），而家有呢啲認知，但以前一概係曳，以前嘅我都係坐唔定，父母覺得唔乖就打。我最曳係做過啲乜？小學試過濕啲紙巾掉上天花板黏住，跟住天花板就會有個印，真係好百厭、好貪玩，咩都想試。」雖然小時父母對Ian體罰，但Ian心知道父母很愛他，「當其時，佢哋已經將佢哋當時最好嘅嘢畀晒我。」而問到Ian何謂點算幸福？他認為：「我想關心嘅人、我想照顧嘅人，有得到自己嘅照顧，佢哋唔使擔心好多嘢，就係一種幸福。」

此外，Ian透露自出世已領洗，中小學亦在天主教學校讀書，他習慣祈禱，就算入行後亦保持祈禱習慣，他說：「開騷前會祈禱，祈禱可以令自己心神定啲，有清醒頭腦去處理問題，當工作遇到控制唔到嘅事情，我會祈禱。」