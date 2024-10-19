專訪｜謝東閔與TVB意向不一離巢感開心　罕談陪女友出席記招決定

現年38歲的謝東閔（Brian）跟隨女友朱智賢步伐，早期宣布離開效力了14年的TVB。謝東閔於2010年參加《超級巨聲2》奪得第四入行，原本打算做歌手，但卻偏離了「航道」，做過綜藝又拍過劇集，惟發展平平；直至近年，默默耕耘多年的謝東閔，終等到上位機會，當上劇集男主角又出歌，還憑演反派成功突圍，最近他在《企業強人》飾演「二世祖」獲得不少觀眾好評。雖然一切看似往好方面發展同時，謝東閔卻毅然跳出舒適圈，謝東閔接受《01娛樂》專訪，詳談了14年心路歷程，以及親揭當年女友出軌事件時陪對方出席記者會的決定。



場地：Variety Music Academy

謝東閔月前在社交平台發文宣布離巢，他說事前經過深思熟慮，但下決定一刻很快就做到。（陳順禎攝）

離開TVB感不捨：大家想法不同

謝東閔在23歲時參加《超級巨星2》後簽約TVB，在這個地方成長，昔日什麼都不懂的黃毛小子，如今已成為成熟大男孩，要離開這個成長地，雖然是非常不捨，尤其一班經常吹水、感情要好的幕後工作人員，所以在約滿前數天，謝東閔還特意回TVB跟陪伴他成長的同事逐一道別，並笑言：「走嘅時候都真係幾唔捨得架，仲流咗幾滴眼淚𠻹。」

謝東閔舉例如圈中好友陳展鵬、林子善、袁偉豪及陳山聰，都曾在外面打滾一段過很長的時間，才回到TVB，見識過外面的世界，但他對出面的世界卻完全是一張白紙，所以抱住期待的心去迎接新挑戰。（IG@brian_tsetse）

轉換環境尋新突破

今次離巢的決定，謝東閔直言經過深思熟慮，之前有與TVB傾合作方式，但大家想法和意向都有少少不同，同時他也感覺自己在這個地方時間太長，是時候轉換一下新環境，「感覺好似做耐咗，演技方面冇乜進步了，似乎去到樽頸位，啲角色來來去去都是咁，係時候要突破自己，所以好快就做到決定，自己心裡面係好想試下啲新嘅事物。」亦因為如此，所以縱使離開後會面對很多未知之數，但都充滿挑戰，「擔心係冇意思，不如推動下自己。」

雖然已離開娘家，但謝東閔未有忘本，他多次感謝TVB多年的栽培及給予不少機會，而且無論金錢上，還是機會上都對他很好，還要感激樂小姐（樂易玲）多年來悉心照顧，二人至今關係一直都很好。

謝東閔多謝TVB過去14年的栽培，近兩年不斷給機會他拍劇，是很好的一個磨練。（陳順禎）

自細熱愛唱歌 師承戴思聰

始終唱歌入行，謝東閔直言音樂都是考慮因素之一，希望往後透過不同渠道分享音樂，做回一個歌手。值得一提的是，謝東閔師承已故音樂老師戴思聰，是對方最後一批徒弟之一。問到二人是如何結緣？謝東閔稱自小就很喜歡唱歌，16、17歲讀完書從英國回港後曾參加港九各區不同歌唱比賽，在其中一個比賽上奪得冠軍，評判之一正是戴老師，其後幸運獲得對方賞識，當時跟老師上課時曾見過黎明，但不敢跟對方說話。

謝東閔稱師傅是嚴師，如果唱不好真的會鬧，但最令他印象深刻的卻是老師教他打麻雀台灣牌。雖然這樣說，但老師的教誨至今依然銘記於心，「老師嘅教誨就係要保持初心、記得飲水思源。」

謝東閔稱戴老師以前時常帶我到處玩，見識不同東西。（陳順禎）

問到為何當時不叫老師帶他入行，而是走去參加《超級巨聲2》？謝東閔大爆當時其實簽約給了老師，但做歌手講求天時地利人和，後來見這樣等機會都不是辦法，便去了內地發展其時裝生意，兼結束歌手合約關係。到一年後，又見到TVB辦歌唱比賽，勾起謝東閔歌癮，於是就參加。

謝東閔憶述唱完初賽後，無綫就通知他入圍30強，「我心諗：『嘩！幾千人裡面入到30強咁犀利？』機會咁難得，於是就入去試下，後來就順利成章簽咗TVB。」謝東閔表示參賽初期都有跟老師吃過幾次飯，老師都有問他參賽唱得怎樣，可惜去到中後期，老師就病逝了。

謝東閔當年參加《超級巨聲2》入行。（《超級巨聲2》電視截圖）

原本打算做歌手 卻被安排去拍戲

《超級巨聲2》結束後，謝東閔原本打算做歌手，誰知一個月都不夠就被安排了去拍戲，一拍便拍了14年。面對一個完全陌生的範疇，他直言當時真的零認識，工作人員也不會當你是新人，故經常被「問候」家人，「近年好啲，以前嗰啲真係唔係人咁品。我又冇唔開心，畀人鬧都係一件好事，鬧就會記得，記得就會啱，所以嗰段時間都幾艱辛。」

謝東閔稱初入行時，因很多拍攝上的東西不懂，故經常被工作人員「問候」家人，但他又覺得沒什麼，還笑指自己通常都左耳入、右耳出。（陳順禎）

在拍劇過程中，謝東閔慶幸遇到一班好友，他分享了與陳展鵬、林子善及韋家雄在拍《大藥坊》時的一則趣事：「4個人冬天拍跳海戲喺木船度跳落海，當日只有11度，我哋拍咗兩次，後來發現原來wide shot，完全都睇唔到樣。」

到近年，謝東閔的戲份愈來愈重，演出《香港愛情故事》、《殺手》、《本尊就位》及《企業強人》等劇集獲得好評，在《本尊就位》中更初嘗男一滋味。由對拍劇是零，到現在受到觀眾和網民注意，謝東閔表示觀眾喜歡自己所演的角色會感到開心，但永遠都覺得可再好些。他又笑指在《本尊就位》對住陳嘉慧和孔德賢，自己已經變了是前輩，感覺時間過得很快。

在《殺手》飾演大反派Parker。（IG@brian_tsetse）

謝東閔在《本尊就位》中初嘗男一滋味。（IG@brian_tsetse）

謝東閔和女友朱智賢在《企業強人》中首次同場演戲。（《企業強人》電視截圖）

曾放下音樂夢

但看著同期「巨聲2幫」朋友如林欣彤、胡鴻鈞、吳業坤已在音樂路上拼搏，甚至已有不錯發展，心裡又會否有另一番滋味？謝東閔坦言：「嗰時我已經冇感覺架了，我已經將音樂擺低咗好耐，直到18、19年先開始有返興趣，唱咗幾首劇集主題曲，嗰時喺TVB已經當完成咗個夢想，因為我喺TVB有個願望就係自己嘅劇集，自己唱返，有首同戴祖儀合唱嘅仲有200幾萬點擊率，已經好開心。」

回復自由身後，謝東閔希望可以有多些唱歌演出，或參加更多關於音樂的工作。（陳順禎攝）

謝東閔與戴祖儀的合唱歌有不錯成績。（IG@brian_tsetse）

兩次合唱網上都有過200萬點擊率。（MV截圖）

回首過去14年，謝東閔八字形容：「甜酸苦辣、高低起伏」。他也有想過放棄的時候，特別是入行第4、5年時，那段浮浮沉沉的日子，很多戲拍後突然9個月沒戲拍，令他很害怕很擔心。但謝東閔自覺是幸運的一位：「因為我係包薪藝人，所以都有糧出，期間又有啲商演cover到。不過講真，TVB喺薪水方面對我係ok嘅，我生活完全不成問題。」

謝東閔稱TVB一向對他很好，但近一年也遇上低潮期，覺得自己做來做去都是這樣，所以希望向外闖尋求新突破。（陳順禎攝）

性格上，謝東閔坦言這些年也改變不少，以往他不擅交際，個性火爆，一「撻」即著，但現在與人交流方面進步了很多，面對所有事也懂得抱平常心。問到是否受過教訓，而有所改變？謝東閔稱不是，當人生閱歷多了就會轉變：「EQ好重要！因為EQ低嘅時候，好影響思維、情緒，所以我依家長時間都好平靜。」

謝東閔直言回覆自由身後，覺得好開心。（陳順禎）

謝東閔稱在無綫其中一收穫就是認識到一班一生的好朋友。（IG@brian_tsetse）

雖然將會面對很多未知之數，但謝東閔對於未來充滿憧憬，感到興奮，至少離巢後即收到不少工作邀請；至於前年他與吳業坤、陳凱彤等夾份投資七位數開設的音樂學校，雖然面對經濟環境不景氣，但慶幸生意還算不錯，目標稍後在九龍和新界各開一間分校。另外以往甚少玩社交平台的他，亦希望經營好自己的社交平台，透過社交平台向大家分享唱歌片或其他。請教女友朱智賢？謝東閔笑言：「她係做得好好呀，呢樣嘢我真係要跟佢學習呀。」

謝東閔笑指樂小姐也會來音樂學校，不過只是陪兩位兒子來學結他。（IG@brian_tsetse）

謝東閔稱馮盈盈、劉穎鏇、江嘉敏和李芷晴等藝員同事都曾到其音樂學校學唱歌，還幫馮盈盈和劉穎鏇平凡，並非五音不全。（陳順禎攝）

罕談當日陪女友出席記招決定

說起女朋友，謝東閔與朱智賢當年因為拍攝探險節目《天與地》認識繼而撻著，兩人拍拖7年，走過七年之癢也經歷不少風雨，在今年的情人節，謝東閔更罕有地在社交平台分享二人合照，似用實際行動奠定女友在心目中的位置，「我同佢嘅相處係ok嘅，大家好平穩。同埋我哋（一齊）都好耐了，大家都好穩定。」

在今年的情人節，謝東閔罕有地在社交平台分享與朱智賢的合照。（IG@brian_tsetse）

但現實是殘忍的，每當有二人的新聞，外界難免都會提起4年前，朱智賢在拍攝《食腦喪B》搭上人夫黎振燁，當時謝東閔陪伴女方出席記者會，獲封「絕世好男友」，但也有網民不解他陪同出軌的朱智賢道歉的行為，甚至附上「綠帽俠」稱號。謝東閔對此親自解說：「其實呢個係我選擇嚟嘅，就算我依家離開TVB之後，我都係咁講，真係我嘅選擇嚟嘅！」

謝東閔直言他現在電話裡面一個新聞apps都沒有，基本上4年沒有看過，所以是別人跟他講才知道，「我嗰時睇可能會有少少介意，但依家睇呢，基本上我完全都唔會介意。因為當年紀大咗，睇事情嘅心態都會變唔同，呢幾年我覺得無論做人定係做生意，IQ唔係最重要，EQ先係最重要。我以前係一個比較有情緒嘅人，性格火爆很容易嬲，但依家唔會，因為當你有情緒嘅時候，就會思考唔到，就只有情緒爆發、或者抑鬱不開心呢啲情況。」

女友當年捲入桃色新聞，謝東閔陪伴女方出席記者會，獲封「絕世好男友」。（視覺中國）

謝東閔稱已有4年沒有看新聞App。（視覺中國）

對於網上一些不好的留言，謝東閔現時會覺得：「既然你都係想喺網上宣洩下啫，唔緊要，起碼我都幫咗你呀。（會唔會介意網民畀你嘅一啲稱號？）嗰時會有少少囉，但依家已完全無感覺，我基本上都唔睇嘅，亦唔會去在意，因為我都唔知你係邊個。（事前發生時會唔會承受著很大壓力？）當然會有唔開心，但又唔會唔知點，我覺得自己承受壓力嘅能力是算高的，而且從呢件事令我學識咗睇事情可以從唔同角度睇，正面和負面在乎自己選擇，我就選擇正面，有啲人係鍾意將自己嘅快樂，建築喺別人嘅痛苦身上，我覺得唔需要去在意。（但心中會唔會有條刺？）我已經唔記得曬了。」

謝東閔承認當時是有少少不開心，但不開心的事情現在已經全部不記得了。（陳順禎攝）

謝東閔稱現時與女友已習慣對方的相處，感情也很平穩。問到何時再走前一步拉埋天窗？謝東閔直言暫時未有結婚計劃，與女友也沒有討論這個話題，因為各有各忙，有時間大家都把精力放在照顧照顧狗狗上。但是否都視對方為結婚對象？謝東閔都沒轉彎抹角：「都係嘅，呢個係嘅。」

雖然與女友暫時沒有結婚計劃，但謝東閔稱視對方為結婚對象。（陳順禎攝）