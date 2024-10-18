AK江𤒹生32歲生日辦晚宴　「頭號生粉」做司儀兼重演造星經典一幕

MIRROR成員江𤒹生（AK）日前（16日）正式踏入32歲，他的後援會為他舉辦了一場生日宴會，有不少生粉（AK粉絲暱稱）在社交平台上載了當日的照片及片段，可以見到AK滿場飛，逐張枱走過去跟生粉合照。

不少生粉（AK粉絲暱稱）在社交平台上載了當日的照片及片段。(讀者提供)

AK的後援會日前為他舉辦了一場生日宴會。(讀者提供)

要說生粉，一定不可以漏掉這一位「頭號生粉」，她就是黃心美。黃心美在當年《全民造星》中擔任主持，當時她已經很喜歡AK，最經典一幕一定是AK在比賽時唱《先入為主》，在綵排時黃心美已經聽得十分陶醉。直到比賽後確定AK能入圍時，黃心美更直接跑上台衝到AK面前擁抱著他，偏心程度人所共見。

「頭號生粉」一定是黃心美。(fb@黃心美)

黃心美在當年《全民造星》中擔任主持，當時她已經很喜歡AK。(fb@黃心美)

「頭號生粉」一定是黃心美。(fb@黃心美)

黃心美更直接跑上台衝到AK面前擁抱著他。(影片截圖)

日前AK的生日會，黃心美擔任司儀，她透露二人原來已經多年沒有見面，她在社交平台寫下：「對上一次見面係《全民造星I》final之後嘅慶功宴，事隔6年再見面，係為你嘅Birthday Charity Dinner擔任MC，好開心見你有咁好成績，又有咁多生粉愛錫。祝你生日快樂，身體健康，所求願滿，往後日子飛得更高更遠。」二人即場重演《全民造星》擁抱的一幕，讓生粉都充滿回憶，雖然黃心美只用了簡單的句子送上祝福，但已能透露出她對AK仍然像以前般疼愛。

日前AK的生日會，黃心美擔任司儀。(fb@黃心美)

黃心美透露二人原來已經多年沒有見面。(fb@黃心美)