麥美恩斥「求愛不逐」濫報《東張》惹公憤 李旻芳：我覺得冇濫用

無綫節目《東張西望》日前報道一名男受訪者小白，聲稱自己被「情騙」，指在社交平台被一名女子主動埋身認識，女方更不停展開噓寒問暖攻勢、令他墮入情網，最終被說服購買美容療程及升學進修等課程，令小白損失近60萬。同時小白揭發女方用同一手法行騙過百人，為免再有人中招，小白甘願現身報《東張》揭惡行。事後《東張》亦找來女事主回應，女方指自己在一切購買課程上已經利益申報。而在送禮方面，指是男方自己主動付款，自己從來沒有要求過。」

對於麥美恩指有人求愛不逐濫報《東張》，李旻芳不認同對方講法：「我覺得冇濫用。」（吳子生攝）

TVB敢言女星麥美恩隨在社交平台發文直斥「求愛不遂、都報東張、其實同事自己拍拖都冇時間」，事件引起網上很大迴響，被大批網民狠批是非不分：「唔同意麥小姐嘅觀點，冇濫用資源，喺個大框架裏，根本係情騙案在先啦，唔係因為求愛不遂，你話求愛不遂都只不過係後話、但起初根本係一個騙局嘛，係因為一早都唔知道條女已有男友，仲有咁多男友，知道嘅話個男人重點會去求愛呀，去奉獻咁多禮物呀，傻嘅咩？事主一直以為只有佢一個男友嘛，事主報東張其實係提醒咗好多其他男人無再被呢個女人嘅呢種手法去欺騙感情」、「要濫用資源，都要東張肯做佢呢單新聞先得嘅，不如問吓東張呢排係咪冇其他更有意義嘅嘢啦」、「我想麥小姐報東張、美誠月餅事件」。

李旻芳表示加入《東張西望》節目後，大大提升防騙意識。（吳子生攝）

今日（18/10）《東張》女神李旻芳現身電視城出席《呃錢》記者會。對於小白個案是「情騙」還是「求愛不逐」，旻芳接受《香港01》訪問時表示：「其實兩樣都有啲啦，因為我相信佢自己有意思，佢自己先會落疊。（你覺唔覺得個女仔埋身係有動機？）唉⋯你呢個問題好難答。（你判斷係？）我覺得凡事總有因嘅，咁有人畀人呃咗錢，咁就梗係有人問攞錢啦，就只可以咁樣講。有人畀人呃咗感情，就有人想咁樣做。但我就唔知佢嘅動機係唔係啦，但事實就係咁樣發生。始終又唔可以未審先判，但我哋見到有受害者。（麥美恩指濫用《東張》！）我覺得冇濫用。因為所有嘢都可以播畀人睇嘅，無論一樣嘢係真定係假，我哋唔會判斷件事。只會將成個故事和盤托出 ，究竟發生緊咩事，但無論如何我哋都會訪問晒兩方面，唔會單方面，咁所以如果兩方面我哋都有問，咁就由觀眾自己去決定。咁麥美恩固然有自己嘅想法，咁我哋係冇立場嘅，純粹有人報料，我哋都願意去幫忙嘅。」