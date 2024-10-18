金賢重年底來港開唱成巡演最後一站　特製新歌《CAGE》回饋歌迷

最近K-pop界其中一個熱門話題就是世代定義，當中說到二代團的代表人物，一定少不了SS501的隊長金賢重。不論他主演的大熱韓劇，如《花樣男子》、《惡作劇之吻》，還是個人歌曲都令人難以忘懷。因此他宜宣布將在12月21日於香港舉行2024 KIM HYUN JOONG CONCERT “THE LAST DANCE” CONCERT IN HONG KONG，而香港站亦是今次巡演的最後一站，必定引來世界各地粉絲來港與oppa見面。

金賢重即將在香港開演唱會。

金賢重自出道後，不論在K-pop、韓劇等不同界別都取得亮麗成績，而且他更曾經連續5年在香港奪得雅虎投票的最受歡迎韓國歌手，其在香港的人氣絕對不用懷疑。其個人出道作《Break Down》分別奪得韓國KBS音樂節目《MUSIC BANK》和Mnet的《M COUNTDOWN》連續兩星期冠軍歌，為其音樂事業寫下重要一頁。而之後再發布的第二張個人專輯主打歌《Lucky Guy》也成為《MUSIC BANK》的冠軍歌，足以證明金賢重對音樂的熱愛和努力付出。

金賢重在香港的人氣絕對不用懷疑。

另一方面，他早前為了今次的巡迴演唱會，還特別製作和發布新歌《CAGE》，其強勁的節奏，以至他在MV內表演的精彩舞蹈，均一致獲得好評，因此，在今次巡演的首爾、東京、墨西哥城等站，他亦將這首新歌作為演唱會的重要部份，成功將現場氣氛炒熱。今次香港站，他亦為粉絲帶來了不少福利，當中首推最珍貴可以與他影1:1合照，而且名額更只得30個，還有VIP記念掛卡及掛繩、觀看彩排，以及他親自寫上中文的簽名小卡等，相當難得。