港男墮情騙損60萬 麥美恩斥求愛不逐濫報東張 梁敏巧終極回應

無綫節目《東張西望》日前報道一名男受訪者小白，聲稱自己被「情騙」，被說服購買美容療程及升學進修等課程，令小白損失60萬。事件中，小白更揭發女方用同一手法行騙過百人，為免再有人受騙，小白挺身報《東張》公開事發經過警惕世人。事後麥美恩在社交平台留言直斥「求愛不遂、都報東張、其實同事自己拍拖都冇時間」，事件引起網上很大迴響。

梁敏巧透露讀書時期，曾被人情騙和損失金錢。（吳子生攝）

麥美恩一面倒被網民喪鬧：「唔同意麥小姐嘅觀點，冇濫用資源，喺個大框架裏，根本係情騙案在先啦，唔係因為求愛不遂，你話求愛不遂都只不過係後話、但起初根本係一個騙局嘛，係因為一早都唔知道條女已有男友，仲有咁多男友，知道嘅話個男人重點會去求愛呀，去奉獻咁多禮物呀，傻嘅咩？事主一直以為只有佢一個男友嘛，事主報東張其實係提醒咗好多其他男人無再被呢個女人嘅呢種手法去欺騙感情」、「要濫用資源，都要東張肯做佢呢單新聞先得嘅，不如問吓東張呢排係咪冇其他更有意義嘅嘢啦」、「我想麥小姐報東張、美誠月餅事件」

《東張》女神梁敏巧（Maggie）今日（18/10）現身電視城出席《呃錢》記者會。被問到過往有否受到情騙，Maggie接受《香港01》訪問時笑言：「咁梗係有啦，仲要係呃得好慘。以前年幼無知，都係十八廿二嘅時候，俾對方呃咗感情同好少許嘅金錢，但都過咗去就算啦。而且自己都放低咗，都成十幾年前嘅事。」

對於麥美恩指有人求愛不逐濫報《東張》，梁敏巧不認同對方講法。（吳子生攝）

當提到她最近採訪小白個案是「情騙」還是「求愛不逐」有何睇法？Maggie認真表示：「我覺得男又好，女又好，雙方都有責任。而我聽返啲細節，我覺得女方都開中明義，而佢都有講明自己做邊一行，開到單就有佣分。而我同你有感情之後，你又願意咁做呢樣嘢，咁又無可厚非嘅。而我覺得男方要懂得抽離，同埋唔好過分執著及咁求回報，咁成件事就唔係咁。（女方稱男子為「表哥」，查實係男友身分，算唔算欺騙小白感情？）咁絕對係欺騙小白感情多啦。同埋就算呃唔呃佢有男朋友都好⋯（覺唔覺女方吊住小白情感、引佢入局，然後再俾一個假希望，令小白不斷俾錢，女仔個動機會唔會係咁？）其實我自己都係覺得係咁樣嘅，咁但係都3年啦，面仔都未錫過，都只係拖吓手仔，而又冇進一步，咁自己都要識得抽身嘛。咁所以大家都有自己嘅責任。」

對於小白意意外在對方手機短訊記錄發現，原來女方用同一手法向過百人埋身，而且當中有不少男士中招。Maggie表示：「咁又唔可以話情騙，因為我開宗明義去做呢樣嘢，我氹到你，你願意俾錢，咁就無可厚非囉。（麥美恩話求愛不逐，你認唔認同？）某程度上係，而我覺得男士們應該睇開啲，唔好太執著，過去嘅金錢就買個教訓囉，我都祝佢早日搵到好歸宿。（算唔算濫報《東張》？）咁我又唔覺得濫用嘅，始終個女仔都有欺騙隱瞞，而佢都係一種手法嚟，而呢個都係一個好好嘅例子告訴所有男士們，網上好主動結識你嘅女仔，都要小心啲。」