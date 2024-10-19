派翠克指香港街頭除衫竟關小S事 　難忘訪問鄭伊健：真人係咁怕羞

台灣藝人派翠克近年與台灣天后徐熙娣（小S）共同主持的節目《小姐不熙娣》，深受全球觀眾歡迎，今年初節目團隊更飛到香港拍攝外景，他最近接受《香港01》訪問表示：「我哋拍咗四日，其實我覺得一啲都唔夠，我覺得有好多好玩好食嘅，想慢慢放低腳步去體驗嘅，覺得有啲可惜，有啲可惜令到我反而更想再去香港，我已經有計劃要再去香港，可能年底之前。」

派翠克與台灣天后徐熙娣（小S）共同主持的節目《小姐不熙娣》，深受全球觀眾歡迎。（張祖銘攝）

派翠克指香港街頭除衫竟關小S事

談及今年初在香港拍攝節目在街頭「除衫」，是否特別緊張，他表示：「因為小S好鍾意《進擊的巨人》嘅橋段，我唔想喺街度做呢件事件，但係我為咗節目咩都願意做，所以嗰一日我好開心，個節目仲未播，我都仲未分享啲相，但係小紅書已經見到我喺街嗰度裸奔，網民嘅動作實在太快啦！」被問到對於廣東話的聽說程度，他說：「講真啦！真係唔係幾聽得明，都唔識點樣講，但係我有好多香港嘅朋友，我去香港嘅時候都會搵佢哋，我有啲香港嘅朋友都係西門町到開舖頭，反而唔係幾聽得明啲廣東話，廣東話嘅牛仔褲，最初聽唔明呢句廣東話以為佢係講緊一個人，之後可以同我啲朋友繼續去學習，想下次去香港扮香港人，扮自己唔係台灣人。」

派翠克竟然為咗拍節目喺香港街頭當街除衫。（小紅書圖片）

至於較早前在香港街頭實測自己的知名度環節，需要進行街坊，他表示：「咁我冇好緊張，我見到IG香港嘅Fans都幾多，你哋都知道播出嘅時候都會有啲剪輯，其實認識我嘅人都比較多。」談及過去最難忘訪問過的香港藝人，他說：「係鄭伊健大哥，其實一直以來大家知道鄭伊健嘅電影系列，我會將佢現實中嘅人同啲角色做聯想，我冇諗過佢嘅真人係咁怕羞，見到鄭伊健私底下呢一面好特別。」他繼續分享與鄭伊健交談的對話，並表示：「我哋提出咗一個真正嘅諗法，我覺得佢好親切好期待同佢再相遇。」至於最想訪問的香港藝人，他說：「周星馳。（想訪問周星馳什麼內容？）想問佢有冇角色適合我演？真係係我偶像。」

派翠克最近接受《香港01》訪問分享拍攝節目點滴。（張祖銘攝）

榮幸入圍金鐘獎

談及與小S曾經合作過兩個節目，對於天后的印象有什麼感覺，他說：「其實真正主持只有喺《小姐不熙娣》，《熙娣想聊》其實我只係小S嘅保鑣，其實我哋喺後面係冇咩發言嘅機會，我身上根本就冇咪可以講嘢，可能淨係幫忙嘅時候要出現一陣，但係《小姐不熙娣》完全將我變做佢嘅拍檔，俾我好多嘅空間，尊重我欣賞我，所以我特別開心。」

提到今次可以憑節目《小姐不熙娣》角逐金鐘獎獎項，他說：「非常榮幸，我哭到爆，第一排全部都係坐我偶像級嘅人物，今日可以坐喺第一排我已經覺得好榮幸，反而比我諗到我可以坐喺呢度，我之後都可以上到台，所以我會繼續努力！」他分享希望繼續做好《小姐不熙娣》這一個節目，並表示：「呢個節目係好多人認識我嘅地方，之後有任何發展都唔抗拒，講真嘅中學開始已經學咗八年嘅戲劇，所以好想好好去做戲。」

徐熙娣（小S）昨日（18日）與《小姐不熙娣》節目拍檔派翠克出席第59屆金鐘獎。（影片截圖）

派翠克難忘訪問鄭伊健。（影片截圖）

有望拍香港電影

他渴望能夠演出港產片和香港電視劇，並透露：「我好鍾意睇《九龍城寨之圍城》，我都睇到熱血沸騰，我好想做其中一個角色都好，我想坐喺個高樓大廈上邊去望成個城市，角色嘅內心戲都覺得好厲害，所以好想演香港電影。（夠膽挑戰武打戲？）我可以啦！我以前係讀科班㗎，如果唔得就去練，嗰啲筋骨都有變軟。」